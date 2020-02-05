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خالد الغامدي مديرًا للتعليم بمحافظة بيشة

باشر خالد بن عبد الله الغامدي، عمله الجديد مديرًا لإدارة التعليم في بيشة، اليوم الأربعاء، بعد قرار تكليفه من وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ.

وعبر "الغامدي" عن شكره وتقديره لوزير التعليم، وقيادات الوزارة على هذه الثقة، متعهدًا بالعمل مع زملائه وزميلاته في إدارة التعليم والمكاتب والمدارس، بما يخدم أهداف وزارة التعليم ورؤية المملكة الطموحة.

كما قدم الشكر والتقدير لمدير التعليم السابق نايف الهاجري؛ لما قدمه من جهود وعمل متميز خلال السنوات الماضية؛ مما جعل الإدارة ضمن الإدارات المتميزة على مستوى المملكة.

واستقبل "الغامدي"، صباح اليوم، قيادات الإدارة، الذين قدموا له التهنئة بمناسبة التكليف الجديد، داعيًا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لمواصلة العمل المتميز وتطويره وتجويده، بما ينعكس على منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات.

وأكد على ترسيخ القيم الوطنية في نفوس الجميع، وتحفيزهم نحو المشاركة في تحقيق رؤية مملكتنا الغالية في ظل قيادة حكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله -.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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خالد الغامدي مديرًا للتعليم بمحافظة بيشة
سبق

باشر خالد بن عبد الله الغامدي، عمله الجديد مديرًا لإدارة التعليم في بيشة، اليوم الأربعاء، بعد قرار تكليفه من وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ.

وعبر "الغامدي" عن شكره وتقديره لوزير التعليم، وقيادات الوزارة على هذه الثقة، متعهدًا بالعمل مع زملائه وزميلاته في إدارة التعليم والمكاتب والمدارس، بما يخدم أهداف وزارة التعليم ورؤية المملكة الطموحة.

كما قدم الشكر والتقدير لمدير التعليم السابق نايف الهاجري؛ لما قدمه من جهود وعمل متميز خلال السنوات الماضية؛ مما جعل الإدارة ضمن الإدارات المتميزة على مستوى المملكة.

واستقبل "الغامدي"، صباح اليوم، قيادات الإدارة، الذين قدموا له التهنئة بمناسبة التكليف الجديد، داعيًا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لمواصلة العمل المتميز وتطويره وتجويده، بما ينعكس على منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات.

وأكد على ترسيخ القيم الوطنية في نفوس الجميع، وتحفيزهم نحو المشاركة في تحقيق رؤية مملكتنا الغالية في ظل قيادة حكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله -.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
07:21 PM

خالد الغامدي مديرًا للتعليم بمحافظة بيشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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باشر خالد بن عبد الله الغامدي، عمله الجديد مديرًا لإدارة التعليم في بيشة، اليوم الأربعاء، بعد قرار تكليفه من وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ.

وعبر "الغامدي" عن شكره وتقديره لوزير التعليم، وقيادات الوزارة على هذه الثقة، متعهدًا بالعمل مع زملائه وزميلاته في إدارة التعليم والمكاتب والمدارس، بما يخدم أهداف وزارة التعليم ورؤية المملكة الطموحة.

كما قدم الشكر والتقدير لمدير التعليم السابق نايف الهاجري؛ لما قدمه من جهود وعمل متميز خلال السنوات الماضية؛ مما جعل الإدارة ضمن الإدارات المتميزة على مستوى المملكة.

واستقبل "الغامدي"، صباح اليوم، قيادات الإدارة، الذين قدموا له التهنئة بمناسبة التكليف الجديد، داعيًا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لمواصلة العمل المتميز وتطويره وتجويده، بما ينعكس على منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات.

وأكد على ترسيخ القيم الوطنية في نفوس الجميع، وتحفيزهم نحو المشاركة في تحقيق رؤية مملكتنا الغالية في ظل قيادة حكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله -.

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