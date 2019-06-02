وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد صنع حاضر هذه البلاد ورسم مستقبلها

قال في تغريدة بمناسبة ذكرى البيعة أن المملكة شهدت إصلاحات وإنجازات يُحتذى بها

نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بما تحقق من إنجازات، وإصلاحات قادها عراب الرؤية الطموحة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في عامين، مشيرًا إلى أن هذين العامين شهدا نقلة نوعية في كل الصعد، قادت المملكة في مصاف الدول المتقدمة بالعالم.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر بمناسبة الذكرى الثانية لبيعة ولي العهد قال فيها: في ذكرى بيعة ولي العهد القوي الأمين الأمير محمد بن سلمان والذي صنع حاضر هذه البلاد المباركة ورسم مستقبلها، في عامين من المجد المتفرد والعطاء المتجدد.

وأضاف الوزير آل الشيخ لقد شهدت المملكة إصلاحات وإنجازات متتالية حتى أصبحت أنموذجًا عالميًا يُحتذى بها.