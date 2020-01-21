"السعودية لإعادة التمويل" تُوقّع اتفاقية شراء محفظة تمويلات عقارية

أبرمتها مع بنك الجزيرة بقيمة 250 مليون ريال.. بحضور وزير الإسكان

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، توقيعَ اتفاقية شراء محفظة تمويلات عقارية بقيمة 250 مليون ريال سعودي من بنك الجزيرة، مع إمكانية شراء المزيد من المَحافظ العقارية من البنك مستقبلًا، بموجب مذكرة تفاهم وقّعها الطرفان اليوم، بحضور وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتهدف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري -من خلال شراء محافظ التمويل العقاري من البنوك- إلى ضخ مزيد من السيولة في سوق التمويل العقاري؛ مما يسهم في تخفيض كلفة التمويل العقاري على المواطنين.

وقد وقّع اتفاقية الشراء، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة نبيل الحوشان، اللذان أكدا التزامهما الكامل بدعم قطاع التمويل العقاري في المملكة؛ من خلال التوقيع أيضًا على مذكرة التفاهم المتضمنة للعديد من اتفاقيات شراء المحافظ مستقبلًا بين الطرفين؛ مما يضمن استمرارية ضخ السيولة والاستقرار في قطاع التمويل السكني.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن الاتفاقية تُمثّل خطوة مهمة لمساعدة المواطنين في امتلاك المنازل.

وقال "سوسيني": الاتفاقية مع بنك الجزيرة تُعزز التزامنا بتوفير السيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري، وتشجيع توفير حلول تمويلية مبتكرة للمواطنين"؛ مضيفًا "أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات لشراء مَحافظ التمويلات العقارية؛ يساعدنا في تحقيق هدف الشركة الاستراتيجي المتمثل في إعادة تمويل ما لا يقل عن 10% من سوق التمويل العقاري في المملكة بنهاية عام 2020، و20% من السوق بحلول عام 2028".

وأضاف: الاتفاقية تُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 المتعلقة بقطاع الإسكان والتي تستهدف زيادة نسبة تملّك المواطنين للمنازل إلى 70%.

وأردف: الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري نجحت منذ تأسيسها عام 2017 في الاستحواذ على أكثر من 20 محفظة تمويل عقاري من عدد من البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة العربية السعودية؛ إذ ضخت الشركة أكثر من ملياري ريال في الاستحواذ على هذه المحافظ، وتواصل التزامها بضخ مزيد من السيولة في السوق من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع شركائها، لتتيح للبنوك والشركات تمويل المزيد من المواطنين الراغبين في امتلاك المنازل.

من جانبه، قال "الحوشان": منذ عام 2008 استثمر بنك الجزيرة في نشاط التمويل العقاري؛ إذ زادت محفظة البنك التمويلية عامًا بعد عام؛ مما جعلنا أحد البنوك الرائدة في سوق التمويل العقاري السعودي.

وأضاف: سنستمر بالعمل على تعزيز موقعنا في سوق التمويل العقاري؛ بما يضمن تطوير وتحسين منظومة التمويل في المملكة العربية السعودية، وتوفير الحلول التمويلية الإبداعية للمواطنين.

وأردف: توقيع هذه الاتفاقية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، يعزز الالتزام في هذا الجانب.

جدير بالذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، تستهدف إعادة تمويل 20% من سوق القروض العقارية في المملكة الذي من المتوقع أن ينمو إلى 800 مليار ريال سعودي خلال السنوات العشر المقبلة، وتواصل الشركة -منذ تأسيسها عام 2017- جهودها الدؤوبة لتحفيز عملية تطوير سوق التمويل العقاري السكني؛ فضلًا عن توحيد المعايير المتبعة داخل القطاع وتطوير أفضل الممارسات.