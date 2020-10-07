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"فهد بن سلطان" يفتتح فرع الديوان العام للمحاسبة الجديد في تبوك

شُيد بأكثر من 18 مليون ريال على 6500 متر

افتتح أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، مبنى فرع الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة، بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري.

وفور وصوله قص الشريط وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بافتتاح المبنى، وتجول على أقسامه مستمعًا لشرح مفصل عن مكونات المبنى الذي شُيّد على طريق الملك خالد بمدينة تبوك بمبلغ إجمالي قُدّر بـ18,660,000 ريال، على مساحة 6500 متر مربع، ومكون من أربعة طوابق، ويضم عددًا من المكاتب التي جُهّزت بأحدث وسائل التقنية لتمكّن الديوان من أداء مهامه الموكلة إليه والأعمال المنوطة به في المنطقة.

ثم تسلم أمير منطقة تبوك في نهاية الجولة هدية تذكارية من رئيس الديوان العام للمحاسبة بهذه المناسبة.

وأكد في تصريح صحفي أهمية دور الديوان العام للمحاسبة المعني بتنمية البلاد والحفاظ على مكتسباتها، منوهًا إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ذلك، وجسدتها القرارات الحكيمة الأخيرة التي ظهرت للتطوير والتنظيم وبدأت تعطي ثمارها.

وتمنى الأمير فهد بن سلطان أن يسهم فرع الديوان بالمنطقة في تعزيز التنمية في البلاد، داعيًا المولى القدير أن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جهته ثمّن رئيس الديوان العام للمحاسبة، لأمير منطقة تبوك؛ افتتاحه المبنى، مؤكدًا حرص الديوان على إيجاد بيئة مناسبة للموظفين تسهم في زيادة أدائهم وإنتاجهم، حاثًّا جميع الموظفين على بذل المزيد في العمل والإسهام في إنجاح منظومة الأداء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فهد بن سلطان" يفتتح فرع الديوان العام للمحاسبة الجديد في تبوك
سبق

افتتح أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، مبنى فرع الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة، بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري.

وفور وصوله قص الشريط وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بافتتاح المبنى، وتجول على أقسامه مستمعًا لشرح مفصل عن مكونات المبنى الذي شُيّد على طريق الملك خالد بمدينة تبوك بمبلغ إجمالي قُدّر بـ18,660,000 ريال، على مساحة 6500 متر مربع، ومكون من أربعة طوابق، ويضم عددًا من المكاتب التي جُهّزت بأحدث وسائل التقنية لتمكّن الديوان من أداء مهامه الموكلة إليه والأعمال المنوطة به في المنطقة.

ثم تسلم أمير منطقة تبوك في نهاية الجولة هدية تذكارية من رئيس الديوان العام للمحاسبة بهذه المناسبة.

وأكد في تصريح صحفي أهمية دور الديوان العام للمحاسبة المعني بتنمية البلاد والحفاظ على مكتسباتها، منوهًا إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ذلك، وجسدتها القرارات الحكيمة الأخيرة التي ظهرت للتطوير والتنظيم وبدأت تعطي ثمارها.

وتمنى الأمير فهد بن سلطان أن يسهم فرع الديوان بالمنطقة في تعزيز التنمية في البلاد، داعيًا المولى القدير أن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جهته ثمّن رئيس الديوان العام للمحاسبة، لأمير منطقة تبوك؛ افتتاحه المبنى، مؤكدًا حرص الديوان على إيجاد بيئة مناسبة للموظفين تسهم في زيادة أدائهم وإنتاجهم، حاثًّا جميع الموظفين على بذل المزيد في العمل والإسهام في إنجاح منظومة الأداء.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
05:47 PM

"فهد بن سلطان" يفتتح فرع الديوان العام للمحاسبة الجديد في تبوك

شُيد بأكثر من 18 مليون ريال على 6500 متر

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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افتتح أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، مبنى فرع الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة، بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري.

وفور وصوله قص الشريط وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بافتتاح المبنى، وتجول على أقسامه مستمعًا لشرح مفصل عن مكونات المبنى الذي شُيّد على طريق الملك خالد بمدينة تبوك بمبلغ إجمالي قُدّر بـ18,660,000 ريال، على مساحة 6500 متر مربع، ومكون من أربعة طوابق، ويضم عددًا من المكاتب التي جُهّزت بأحدث وسائل التقنية لتمكّن الديوان من أداء مهامه الموكلة إليه والأعمال المنوطة به في المنطقة.

ثم تسلم أمير منطقة تبوك في نهاية الجولة هدية تذكارية من رئيس الديوان العام للمحاسبة بهذه المناسبة.

وأكد في تصريح صحفي أهمية دور الديوان العام للمحاسبة المعني بتنمية البلاد والحفاظ على مكتسباتها، منوهًا إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ذلك، وجسدتها القرارات الحكيمة الأخيرة التي ظهرت للتطوير والتنظيم وبدأت تعطي ثمارها.

وتمنى الأمير فهد بن سلطان أن يسهم فرع الديوان بالمنطقة في تعزيز التنمية في البلاد، داعيًا المولى القدير أن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جهته ثمّن رئيس الديوان العام للمحاسبة، لأمير منطقة تبوك؛ افتتاحه المبنى، مؤكدًا حرص الديوان على إيجاد بيئة مناسبة للموظفين تسهم في زيادة أدائهم وإنتاجهم، حاثًّا جميع الموظفين على بذل المزيد في العمل والإسهام في إنجاح منظومة الأداء.

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