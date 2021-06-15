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"صادق" يكشف أساليب التفكير الوهمي في كتاب جديد

توزّعه المكتبات قريبًا

يتوفر في المكتبات ونقاط البيع الكبرى في المملكة قريبًا كتاب "أمطار الفكر ومظلة الجهل" للمبدع السعودي فوزي صادق، الروائي والكاتب في صحيفة "اليوم".

ويتناول الكتاب الذي يمثل الإصدار التاسع عشر لـ"صادق": "إجادة البعض صناعة الوهم وغرسه في عقول البشر، وبيعه للآخرين"، في منحى يسعى من خلاله الكاتب إلى التعريف بحيل وأساليب هذه الفئة، وتحذير أفراد المجتمع من تأثيراتهم السلبية، كما يحذرهم من مخاطر الوقوع في براثن التفكير الوهمي، في أي تجارب يعيشونها، سواء كانت دينية أو عاطفية أو عملية.

وفي توصيفه للتأثيرات الخفية للوهم أو التفكير الوهمي، ومقدرته على السيطرة على ضحاياه عبر إلغاء دور العقل، وشلّ قدرته على التفكير الموضوعي الذي يربط النتائج بأسبابها الموضوعية؛ يلفت "صادق" الانتباه إلى أن "الوهم مخدر للعقول، وبه حالة من النشوى والارتياح والاستقرار النفسي، وربما خلفه مصالح شخصية"، وذلك بعد أن يتوجه بالخطاب إلى الواهمين أو من يقتاتون على الوهم قائلًا: "الحقيقة مرّة وصعبة، وإقناعك أنك تعيش بوهم أمرّ بكثير، فالانتقال من حياة الوهم إلى حياة الواقع صعب جدًّا؛ لأنه قرار مصيري وتغيير في نمط وخطط الحياة، وربما يتغير كل شيء".

وأصدر "صادق" الذي يتّصف بغزارة الإنتاج الإبداعي والفكري، رواية "الليدي تالين" عام 2019م التي توثّق في لغة سردية نابضة، وتحكي الرواية قصة أسرة يهودية عراقية انتقلت من البصرة إلى الأحساء وسكنوا في حارة اليهود خلال فترة الحكم العثماني قبل قرن تقريبًا.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"صادق" يكشف أساليب التفكير الوهمي في كتاب جديد
سبق

يتوفر في المكتبات ونقاط البيع الكبرى في المملكة قريبًا كتاب "أمطار الفكر ومظلة الجهل" للمبدع السعودي فوزي صادق، الروائي والكاتب في صحيفة "اليوم".

ويتناول الكتاب الذي يمثل الإصدار التاسع عشر لـ"صادق": "إجادة البعض صناعة الوهم وغرسه في عقول البشر، وبيعه للآخرين"، في منحى يسعى من خلاله الكاتب إلى التعريف بحيل وأساليب هذه الفئة، وتحذير أفراد المجتمع من تأثيراتهم السلبية، كما يحذرهم من مخاطر الوقوع في براثن التفكير الوهمي، في أي تجارب يعيشونها، سواء كانت دينية أو عاطفية أو عملية.

وفي توصيفه للتأثيرات الخفية للوهم أو التفكير الوهمي، ومقدرته على السيطرة على ضحاياه عبر إلغاء دور العقل، وشلّ قدرته على التفكير الموضوعي الذي يربط النتائج بأسبابها الموضوعية؛ يلفت "صادق" الانتباه إلى أن "الوهم مخدر للعقول، وبه حالة من النشوى والارتياح والاستقرار النفسي، وربما خلفه مصالح شخصية"، وذلك بعد أن يتوجه بالخطاب إلى الواهمين أو من يقتاتون على الوهم قائلًا: "الحقيقة مرّة وصعبة، وإقناعك أنك تعيش بوهم أمرّ بكثير، فالانتقال من حياة الوهم إلى حياة الواقع صعب جدًّا؛ لأنه قرار مصيري وتغيير في نمط وخطط الحياة، وربما يتغير كل شيء".

وأصدر "صادق" الذي يتّصف بغزارة الإنتاج الإبداعي والفكري، رواية "الليدي تالين" عام 2019م التي توثّق في لغة سردية نابضة، وتحكي الرواية قصة أسرة يهودية عراقية انتقلت من البصرة إلى الأحساء وسكنوا في حارة اليهود خلال فترة الحكم العثماني قبل قرن تقريبًا.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
05:42 PM

"صادق" يكشف أساليب التفكير الوهمي في كتاب جديد

توزّعه المكتبات قريبًا

A A A
محمد صبح - الرياض
1
795

يتوفر في المكتبات ونقاط البيع الكبرى في المملكة قريبًا كتاب "أمطار الفكر ومظلة الجهل" للمبدع السعودي فوزي صادق، الروائي والكاتب في صحيفة "اليوم".

ويتناول الكتاب الذي يمثل الإصدار التاسع عشر لـ"صادق": "إجادة البعض صناعة الوهم وغرسه في عقول البشر، وبيعه للآخرين"، في منحى يسعى من خلاله الكاتب إلى التعريف بحيل وأساليب هذه الفئة، وتحذير أفراد المجتمع من تأثيراتهم السلبية، كما يحذرهم من مخاطر الوقوع في براثن التفكير الوهمي، في أي تجارب يعيشونها، سواء كانت دينية أو عاطفية أو عملية.

وفي توصيفه للتأثيرات الخفية للوهم أو التفكير الوهمي، ومقدرته على السيطرة على ضحاياه عبر إلغاء دور العقل، وشلّ قدرته على التفكير الموضوعي الذي يربط النتائج بأسبابها الموضوعية؛ يلفت "صادق" الانتباه إلى أن "الوهم مخدر للعقول، وبه حالة من النشوى والارتياح والاستقرار النفسي، وربما خلفه مصالح شخصية"، وذلك بعد أن يتوجه بالخطاب إلى الواهمين أو من يقتاتون على الوهم قائلًا: "الحقيقة مرّة وصعبة، وإقناعك أنك تعيش بوهم أمرّ بكثير، فالانتقال من حياة الوهم إلى حياة الواقع صعب جدًّا؛ لأنه قرار مصيري وتغيير في نمط وخطط الحياة، وربما يتغير كل شيء".

وأصدر "صادق" الذي يتّصف بغزارة الإنتاج الإبداعي والفكري، رواية "الليدي تالين" عام 2019م التي توثّق في لغة سردية نابضة، وتحكي الرواية قصة أسرة يهودية عراقية انتقلت من البصرة إلى الأحساء وسكنوا في حارة اليهود خلال فترة الحكم العثماني قبل قرن تقريبًا.

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