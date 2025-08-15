ألمانيا: تسجيل 1415 إصابة جديدة بكورونا

ليرتفع العدد الإجمالي إلى 222828

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، تسجيل 1415 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 222828.

وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع ست حالات، ليصل الإجمالي إلى 9231.