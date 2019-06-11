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"إغاثي" الملك سلمان يوزع سلالًا غذائية على النازحين والمتضررين في تعز

في مديريات صالة وتعز والمظفر بالمحافظة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سلالًا غذائية على النازحين والمتضررين في مديريات صالة وتعز والمظفر بمحافظة تعز.

وجرى توزيع 100 سلة في مديرية صالة، و100 سلة في مديرية القاهرة، و100 سلة في مديرية المظفر.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي" الملك سلمان يوزع سلالًا غذائية على النازحين والمتضررين في تعز
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سلالًا غذائية على النازحين والمتضررين في مديريات صالة وتعز والمظفر بمحافظة تعز.

وجرى توزيع 100 سلة في مديرية صالة، و100 سلة في مديرية القاهرة، و100 سلة في مديرية المظفر.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
06:50 PM

"إغاثي" الملك سلمان يوزع سلالًا غذائية على النازحين والمتضررين في تعز

في مديريات صالة وتعز والمظفر بالمحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تعز
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سلالًا غذائية على النازحين والمتضررين في مديريات صالة وتعز والمظفر بمحافظة تعز.

وجرى توزيع 100 سلة في مديرية صالة، و100 سلة في مديرية القاهرة، و100 سلة في مديرية المظفر.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.

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200 مليون

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