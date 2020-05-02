"القروني" يكشف برنامجه الرمضاني ويطالب عبر "سبق": علينا البقاء في منازلنا

أشار إلى أهمية التمارين في رمضان ومنح الأسرة وقتاً كافياً

طالب المدير الفني لفريق حطين الكروي (الوطني) خالد القروني، الجميع (من مواطنين ومقيمين) التقيد في البقاء في المنزل، وتنفيذ توجيهات وتعليمات وزارة الصحة، والقطاعات الأمنية، من أجل سلامة الجميع، وتخطي جائحة كورونا ( كوفيد - 19 ) خلال الفترة القريبة المقبلة - بمشيئة الله - ولأن كلنا مسؤول علينا أن نتباعد قدر المستطاع ونهتم بالإرشادات الصحية من حيث التعقيم وغسل اليدين باستمرار، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

وعن برنامجه اليومي في رمضان قال القروني لـ "سبق": "كما هو المعتاد في الشهر الفضيل قراءة القرآن الكريم في شهر القرآن، ومن ثم القيام ببعض التمارين في المنزل وفي فترة المساء يتم التواصل مع لاعبي الفريق عن بعد من أجل الوقوف على آخر المستجدات في تنفيذ البرنامج الفني من لياقة وغير ذلك".

وشدد المدرب الوطني على ممارسة الرياضة في المنزل لجميع الفئات العمرية، والقيام بالتمارين بشكل يومي من أجل الحفاظ على لياقة ووزن الجسم، ورفع درجة المناعة، إلى جانب منح وقت كاف للجلوس مع الأسرة خلال الشهر الفضيل.