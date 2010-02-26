اعتقال باكستاني خطط لتهريب المخدرات للسعودية باستخدام طائرة خاصة

في مطار إسلام آباد.. 2.5 كلغم هيروين بجيوب سرية بحقيبة

أحبطت السلطات الباكستانية في مطار إسلام آباد محاولة تهريب مخدرات إلى السعودية عبر طائرة خاصة.

وذكرت صحيفة "باكستان توداي" أن الجهات الأمنية خلال التفتيش اكتشفت وجود مادة الهيروين (2.5 كلغم) في إحدى الغرف السرية في حقيبة الراكب الباكستاني، مشيرة إلى أن قيمة المخدرات تبلغ مئات الآلاف من الدولارات.

وأشارت إلى أن المتهم كان يخطط لتهريب الحقيبة المليئة بالمخدرات إلى السعودية من خلال طائرة خاصة تقلع من مطار إسلام آباد إلا أنه جرى اعتقاله حيث يخضع حالياً للتحقيقات.