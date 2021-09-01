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شرطة مكة المكرمة تستعيد 11 مركبة مسروقة وتقبض على الجانيَيْن

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن استعادة (11) مركبة مسروقة، والقبض على الجانيَيْن، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، إضافة إلى ارتكابهما حوادث سلب مقيمين.

وأفاد بأنه جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة مكة المكرمة تستعيد 11 مركبة مسروقة وتقبض على الجانيَيْن
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن استعادة (11) مركبة مسروقة، والقبض على الجانيَيْن، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، إضافة إلى ارتكابهما حوادث سلب مقيمين.

وأفاد بأنه جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
09:41 PM
اخر تعديل
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
07:16 AM

شرطة مكة المكرمة تستعيد 11 مركبة مسروقة وتقبض على الجانيَيْن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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2,137

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن استعادة (11) مركبة مسروقة، والقبض على الجانيَيْن، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، إضافة إلى ارتكابهما حوادث سلب مقيمين.

وأفاد بأنه جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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