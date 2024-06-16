النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نيوزيلندا تؤكد ظهور حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا

مما يُنهي فترة استمرت 24 يومًا دون اكتشاف أي حالات

قالت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء: إنها سجلت حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا المستجد قادمتين من المملكة المتحدة؛ مما يُنهي فترة استمرت 24 يومًا دون اكتشاف أي حالات جديدة في البلاد.

ورفعت نيوزيلندا جميع القيود الاجتماعية والاقتصادية باستثناء الضوابط على الحدود الأسبوع الماضي، بعد أن أعلنت أنه ليس لديها أي حالات جديدة أو نشطة لفيروس كورونا، وهي واحدة من أوائل الدول في العالم التي عادت إلى الحياة الطبيعية التي كانت قبل ظهور الجائحة.

لكن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن حذّرت من احتمال ظهور حالات جديدة في المستقبل مع عودة النيوزيلنديين إلى البلاد، وتم السماح لبعض الأشخاص الآخرين بالقدوم إلى البلاد بمقتضى شروط خاصة.

وقالت وزارة الصحة في بيان: إن الحالتين الجديدتين لشخصين وَصَلا في الآونة الأخيرة من المملكة المتحدة. وسجلت نيوزيلندا حتى الآن 22 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
نيوزيلندا تؤكد ظهور حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا
سبق

قالت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء: إنها سجلت حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا المستجد قادمتين من المملكة المتحدة؛ مما يُنهي فترة استمرت 24 يومًا دون اكتشاف أي حالات جديدة في البلاد.

ورفعت نيوزيلندا جميع القيود الاجتماعية والاقتصادية باستثناء الضوابط على الحدود الأسبوع الماضي، بعد أن أعلنت أنه ليس لديها أي حالات جديدة أو نشطة لفيروس كورونا، وهي واحدة من أوائل الدول في العالم التي عادت إلى الحياة الطبيعية التي كانت قبل ظهور الجائحة.

لكن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن حذّرت من احتمال ظهور حالات جديدة في المستقبل مع عودة النيوزيلنديين إلى البلاد، وتم السماح لبعض الأشخاص الآخرين بالقدوم إلى البلاد بمقتضى شروط خاصة.

وقالت وزارة الصحة في بيان: إن الحالتين الجديدتين لشخصين وَصَلا في الآونة الأخيرة من المملكة المتحدة. وسجلت نيوزيلندا حتى الآن 22 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
08:22 AM

نيوزيلندا تؤكد ظهور حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا

مما يُنهي فترة استمرت 24 يومًا دون اكتشاف أي حالات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
374

قالت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء: إنها سجلت حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا المستجد قادمتين من المملكة المتحدة؛ مما يُنهي فترة استمرت 24 يومًا دون اكتشاف أي حالات جديدة في البلاد.

ورفعت نيوزيلندا جميع القيود الاجتماعية والاقتصادية باستثناء الضوابط على الحدود الأسبوع الماضي، بعد أن أعلنت أنه ليس لديها أي حالات جديدة أو نشطة لفيروس كورونا، وهي واحدة من أوائل الدول في العالم التي عادت إلى الحياة الطبيعية التي كانت قبل ظهور الجائحة.

لكن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن حذّرت من احتمال ظهور حالات جديدة في المستقبل مع عودة النيوزيلنديين إلى البلاد، وتم السماح لبعض الأشخاص الآخرين بالقدوم إلى البلاد بمقتضى شروط خاصة.

وقالت وزارة الصحة في بيان: إن الحالتين الجديدتين لشخصين وَصَلا في الآونة الأخيرة من المملكة المتحدة. وسجلت نيوزيلندا حتى الآن 22 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,131
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,842
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,727
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,257

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة