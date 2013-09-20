وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٦ مساء.

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-20 نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٦ مساء.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 08:33 AM

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية





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نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٦ مساء.