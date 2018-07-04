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"الأرصاد": الموجة الحارة مستمرة على الشرقية والمدينة.. وأمطار رعدية بالمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على 8 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الموجة الحارة على منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، حائل، الشرقية والرياض، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": الموجة الحارة مستمرة على الشرقية والمدينة.. وأمطار رعدية بالمرتفعات
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الموجة الحارة على منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، حائل، الشرقية والرياض، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
08:17 AM
اخر تعديل
04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
04:58 PM

"الأرصاد": الموجة الحارة مستمرة على الشرقية والمدينة.. وأمطار رعدية بالمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على 8 مناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
7,431

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الموجة الحارة على منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، حائل، الشرقية والرياض، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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