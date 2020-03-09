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"الآسيوي" يحدد مواعيد الأدوار الإقصائية في "أبطال آسيا"

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، مواعيد الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا، وذلك في الوقت الذي لم تستكمل فيه بعد مباريات دور المجموعات مع تفشي فيروس كورونا في آسيا ومختلف بلدان العالم.

وذكر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن ذهاب دور الستة عشر للمسابقة سينطلق أيام العاشر و11 و12 من أغسطس المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 24 و25 و26 من الشهر ذاته.

وستقام مباريات ذهاب دور الثمانية من البطولة أيام 14 و 15 و16 من شهر سبتمبر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 28 و29 و30 من الشهر ذاته.

وحدد الاتحاد الآسيوي يومي 20 و21 أكتوبر كموعد لمباراتي ذهاب الدور قبل النهائي، على أن تقام مباراتي الإياب يومي 27 و 28 من الشهر ذاته.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"الآسيوي" يحدد مواعيد الأدوار الإقصائية في "أبطال آسيا"
سبق

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، مواعيد الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا، وذلك في الوقت الذي لم تستكمل فيه بعد مباريات دور المجموعات مع تفشي فيروس كورونا في آسيا ومختلف بلدان العالم.

وذكر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن ذهاب دور الستة عشر للمسابقة سينطلق أيام العاشر و11 و12 من أغسطس المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 24 و25 و26 من الشهر ذاته.

وستقام مباريات ذهاب دور الثمانية من البطولة أيام 14 و 15 و16 من شهر سبتمبر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 28 و29 و30 من الشهر ذاته.

وحدد الاتحاد الآسيوي يومي 20 و21 أكتوبر كموعد لمباراتي ذهاب الدور قبل النهائي، على أن تقام مباراتي الإياب يومي 27 و 28 من الشهر ذاته.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
02:41 PM

"الآسيوي" يحدد مواعيد الأدوار الإقصائية في "أبطال آسيا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، مواعيد الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا، وذلك في الوقت الذي لم تستكمل فيه بعد مباريات دور المجموعات مع تفشي فيروس كورونا في آسيا ومختلف بلدان العالم.

وذكر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن ذهاب دور الستة عشر للمسابقة سينطلق أيام العاشر و11 و12 من أغسطس المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 24 و25 و26 من الشهر ذاته.

وستقام مباريات ذهاب دور الثمانية من البطولة أيام 14 و 15 و16 من شهر سبتمبر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 28 و29 و30 من الشهر ذاته.

وحدد الاتحاد الآسيوي يومي 20 و21 أكتوبر كموعد لمباراتي ذهاب الدور قبل النهائي، على أن تقام مباراتي الإياب يومي 27 و 28 من الشهر ذاته.

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