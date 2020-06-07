النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المدينة المنورة.. إزالة تعديات بأكثر من 267 ألف متر مربع

الأمانة دعت للإبلاغ عن حالات مماثلة بالاتصال عبر 940

أزالت أمانة المدينة المنورة -ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي خلال الأسبوع الماضي- 97 تعديًا على أراضٍ حكومية، قُدّرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من 267 ألف متر مربع.

وبيّنت أمانة المدينة المنورة أن فِرَق الرقابة الميدانية في بلديات العاقول، وأبيار الماشي، والعيون، والمندسة، والعوالي، رصدت حالات تعدٍّ تَضَمّنت إقامة مخططات وهمية وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية ومزروعات في عدة مواقع بنطاق البلديات وبمساحات مختلفة وجرى إزالتها.

وأكدت أمانة المنطقة أنها ستواصل رصد حالات التعدي على الأراضي الحكومية وتطبيق العقوبات على المخالفين وفق الأنظمة واللوائح؛ داعية الجميع للإبلاغ عن حالات مماثلة من خلال الاتصال على مركز العمليات الموحد "940" أو عبر تطبيق بلدي "940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

أمانة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المدينة المنورة.. إزالة تعديات بأكثر من 267 ألف متر مربع
سبق

أزالت أمانة المدينة المنورة -ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي خلال الأسبوع الماضي- 97 تعديًا على أراضٍ حكومية، قُدّرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من 267 ألف متر مربع.

وبيّنت أمانة المدينة المنورة أن فِرَق الرقابة الميدانية في بلديات العاقول، وأبيار الماشي، والعيون، والمندسة، والعوالي، رصدت حالات تعدٍّ تَضَمّنت إقامة مخططات وهمية وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية ومزروعات في عدة مواقع بنطاق البلديات وبمساحات مختلفة وجرى إزالتها.

وأكدت أمانة المنطقة أنها ستواصل رصد حالات التعدي على الأراضي الحكومية وتطبيق العقوبات على المخالفين وفق الأنظمة واللوائح؛ داعية الجميع للإبلاغ عن حالات مماثلة من خلال الاتصال على مركز العمليات الموحد "940" أو عبر تطبيق بلدي "940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
12:23 PM

المدينة المنورة.. إزالة تعديات بأكثر من 267 ألف متر مربع

الأمانة دعت للإبلاغ عن حالات مماثلة بالاتصال عبر 940

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
2,917

أزالت أمانة المدينة المنورة -ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي خلال الأسبوع الماضي- 97 تعديًا على أراضٍ حكومية، قُدّرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من 267 ألف متر مربع.

وبيّنت أمانة المدينة المنورة أن فِرَق الرقابة الميدانية في بلديات العاقول، وأبيار الماشي، والعيون، والمندسة، والعوالي، رصدت حالات تعدٍّ تَضَمّنت إقامة مخططات وهمية وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية ومزروعات في عدة مواقع بنطاق البلديات وبمساحات مختلفة وجرى إزالتها.

وأكدت أمانة المنطقة أنها ستواصل رصد حالات التعدي على الأراضي الحكومية وتطبيق العقوبات على المخالفين وفق الأنظمة واللوائح؛ داعية الجميع للإبلاغ عن حالات مماثلة من خلال الاتصال على مركز العمليات الموحد "940" أو عبر تطبيق بلدي "940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,905
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,366
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,335
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,971

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة