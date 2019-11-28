"الحربي" يُكرِّم عدداً من منسوبي دوريات أمن حائل
في خطوة تهدف لتقدير جهودهم وتميزهم بمجال عملهم
كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عدداً من منسوبي إدارة دوريات الأمن بمنطقة حائل لقاء جهودهم وتميزهم بمجال عملهم.
كما كلّف مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة حائل، لتسليم المُكرّمين تكريمهم نيابة عن مدير الأمن العام.
الحربي
يُكرِّم
دوريات أمن حائل
"الحربي" يُكرِّم عدداً من منسوبي دوريات أمن حائل
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-11-28
كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عدداً من منسوبي إدارة دوريات الأمن بمنطقة حائل لقاء جهودهم وتميزهم بمجال عملهم.
كما كلّف مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة حائل، لتسليم المُكرّمين تكريمهم نيابة عن مدير الأمن العام.
28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
02:38 PM
"الحربي" يُكرِّم عدداً من منسوبي دوريات أمن حائل
في خطوة تهدف لتقدير جهودهم وتميزهم بمجال عملهم
كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عدداً من منسوبي إدارة دوريات الأمن بمنطقة حائل لقاء جهودهم وتميزهم بمجال عملهم.
كما كلّف مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة حائل، لتسليم المُكرّمين تكريمهم نيابة عن مدير الأمن العام.