"الحربي" يُكرِّم عدداً من منسوبي دوريات أمن حائل

في خطوة تهدف لتقدير جهودهم وتميزهم بمجال عملهم

كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عدداً من منسوبي إدارة دوريات الأمن بمنطقة حائل لقاء جهودهم وتميزهم بمجال عملهم.

كما كلّف مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة حائل، لتسليم المُكرّمين تكريمهم نيابة عن مدير الأمن العام.