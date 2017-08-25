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"يمرِّر قوانين لصالح اللوبيات".. الرئيس التونسي: البرلمان خطر على الدولة

"سعيد" تعهَّد بوضع حد للمخالفات

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء البرلمان يُمثِّل خطرًا على الدولة، وأن المؤسسات السياسية كانت تُمثِّل خطرًا جاثمًا على الدولة.

وقال "سعيد" خلال لقائه وزير التجارة: "إن البرلمان نفسه يمثل خطرًا على الدولة، وخصوصًا في ظل عمليات البيع والشراء داخله من أجل تمرير القوانين لصالح اللوبيات".

وشدَّد على أنه سيضع حدًّا لهذه الممارسات، وفقًا لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"يمرِّر قوانين لصالح اللوبيات".. الرئيس التونسي: البرلمان خطر على الدولة
سبق

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء البرلمان يُمثِّل خطرًا على الدولة، وأن المؤسسات السياسية كانت تُمثِّل خطرًا جاثمًا على الدولة.

وقال "سعيد" خلال لقائه وزير التجارة: "إن البرلمان نفسه يمثل خطرًا على الدولة، وخصوصًا في ظل عمليات البيع والشراء داخله من أجل تمرير القوانين لصالح اللوبيات".

وشدَّد على أنه سيضع حدًّا لهذه الممارسات، وفقًا لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
08:46 PM

"يمرِّر قوانين لصالح اللوبيات".. الرئيس التونسي: البرلمان خطر على الدولة

"سعيد" تعهَّد بوضع حد للمخالفات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء البرلمان يُمثِّل خطرًا على الدولة، وأن المؤسسات السياسية كانت تُمثِّل خطرًا جاثمًا على الدولة.

وقال "سعيد" خلال لقائه وزير التجارة: "إن البرلمان نفسه يمثل خطرًا على الدولة، وخصوصًا في ظل عمليات البيع والشراء داخله من أجل تمرير القوانين لصالح اللوبيات".

وشدَّد على أنه سيضع حدًّا لهذه الممارسات، وفقًا لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.

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