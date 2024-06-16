أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الرصد الزلزالي في الهيئة سجلت اليوم عند الساعة ٥:٣٠ مساءً هزة أرضية شمال البحر الأحمر بلغت قوتها ٤،٧٢ على مقياس ريختر وعمق ١٣ كم، وتبعد ٨٥ كم غرب محافظة ضباء. وبيّن أن أسباب هذه الهزة الأرضية تعود إلى حركة الفالق الموجود في وسط البحر الأحمر نتيجة قوة الشد التكتونية المؤثرة عليه، مضيفًا أن الهزة لم تؤثر على المناطق الساحلية المقابلة لها بالمملكة. وقال إنه لم يتم تسجيل أي هزات ارتدادية أو توابع للهزة الأولى حتى الآن، ولله الحمد.

"أبا الخيل": محطات الرصد الزلزالي بالهيئة تسجل هزة أرضية 85 كم غرب ضباء عبدالله الراجحي سبق 2020-06-16 أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الرصد الزلزالي في الهيئة سجلت اليوم عند الساعة ٥:٣٠ مساءً هزة أرضية شمال البحر الأحمر بلغت قوتها ٤،٧٢ على مقياس ريختر وعمق ١٣ كم، وتبعد ٨٥ كم غرب محافظة ضباء.



وبيّن أن أسباب هذه الهزة الأرضية تعود إلى حركة الفالق الموجود في وسط البحر الأحمر نتيجة قوة الشد التكتونية المؤثرة عليه، مضيفًا أن الهزة لم تؤثر على المناطق الساحلية المقابلة لها بالمملكة.



وقال إنه لم يتم تسجيل أي هزات ارتدادية أو توابع للهزة الأولى حتى الآن، ولله الحمد.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 07:09 PM

اخر تعديل 16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 11:02 PM

"أبا الخيل": محطات الرصد الزلزالي بالهيئة تسجل هزة أرضية 85 كم غرب ضباء قال: لم يتم تسجيل أي هزات ارتدادية أو توابع حتى الآن





A A A





20 مشاركة

أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الرصد الزلزالي في الهيئة سجلت اليوم عند الساعة ٥:٣٠ مساءً هزة أرضية شمال البحر الأحمر بلغت قوتها ٤،٧٢ على مقياس ريختر وعمق ١٣ كم، وتبعد ٨٥ كم غرب محافظة ضباء.



وبيّن أن أسباب هذه الهزة الأرضية تعود إلى حركة الفالق الموجود في وسط البحر الأحمر نتيجة قوة الشد التكتونية المؤثرة عليه، مضيفًا أن الهزة لم تؤثر على المناطق الساحلية المقابلة لها بالمملكة.



وقال إنه لم يتم تسجيل أي هزات ارتدادية أو توابع للهزة الأولى حتى الآن، ولله الحمد.