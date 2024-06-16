النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أبا الخيل": محطات الرصد الزلزالي بالهيئة تسجل هزة أرضية 85 كم غرب ضباء

قال: لم يتم تسجيل أي هزات ارتدادية أو توابع حتى الآن

أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الرصد الزلزالي في الهيئة سجلت اليوم عند الساعة ٥:٣٠ مساءً هزة أرضية شمال البحر الأحمر بلغت قوتها ٤،٧٢ على مقياس ريختر وعمق ١٣ كم، وتبعد ٨٥ كم غرب محافظة ضباء.

وبيّن أن أسباب هذه الهزة الأرضية تعود إلى حركة الفالق الموجود في وسط البحر الأحمر نتيجة قوة الشد التكتونية المؤثرة عليه، مضيفًا أن الهزة لم تؤثر على المناطق الساحلية المقابلة لها بالمملكة.

وقال إنه لم يتم تسجيل أي هزات ارتدادية أو توابع للهزة الأولى حتى الآن، ولله الحمد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أبا الخيل": محطات الرصد الزلزالي بالهيئة تسجل هزة أرضية 85 كم غرب ضباء
سبق

أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الرصد الزلزالي في الهيئة سجلت اليوم عند الساعة ٥:٣٠ مساءً هزة أرضية شمال البحر الأحمر بلغت قوتها ٤،٧٢ على مقياس ريختر وعمق ١٣ كم، وتبعد ٨٥ كم غرب محافظة ضباء.

وبيّن أن أسباب هذه الهزة الأرضية تعود إلى حركة الفالق الموجود في وسط البحر الأحمر نتيجة قوة الشد التكتونية المؤثرة عليه، مضيفًا أن الهزة لم تؤثر على المناطق الساحلية المقابلة لها بالمملكة.

وقال إنه لم يتم تسجيل أي هزات ارتدادية أو توابع للهزة الأولى حتى الآن، ولله الحمد.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
07:09 PM
اخر تعديل
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
11:02 PM

"أبا الخيل": محطات الرصد الزلزالي بالهيئة تسجل هزة أرضية 85 كم غرب ضباء

قال: لم يتم تسجيل أي هزات ارتدادية أو توابع حتى الآن

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
1
5,315

أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الرصد الزلزالي في الهيئة سجلت اليوم عند الساعة ٥:٣٠ مساءً هزة أرضية شمال البحر الأحمر بلغت قوتها ٤،٧٢ على مقياس ريختر وعمق ١٣ كم، وتبعد ٨٥ كم غرب محافظة ضباء.

وبيّن أن أسباب هذه الهزة الأرضية تعود إلى حركة الفالق الموجود في وسط البحر الأحمر نتيجة قوة الشد التكتونية المؤثرة عليه، مضيفًا أن الهزة لم تؤثر على المناطق الساحلية المقابلة لها بالمملكة.

وقال إنه لم يتم تسجيل أي هزات ارتدادية أو توابع للهزة الأولى حتى الآن، ولله الحمد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,893
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,762
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,269

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة