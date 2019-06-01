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"روي فيتوريا" مدرب "النصر": قد أعود لقيادة ناد "برتغالي" كبير

عبر المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا عن بالغ سعادته بالتواجد في نادي النصر السعودي، بطل الدوري في الموسم المنقضي وعن نيته البقاء في الفريق بل وتجديد التعاقد، وذلك في مقابلة له مع صحيفة "Abola" البرتغالية الواسعة الانتشار.

ورد فيتوريا على سؤال الصحيفة بشأن احتمالية رحيله عن النصر بالقول: "لدي عقد إضافي مدته عام وأشعر بالرضا خصوصاً بعدما فزنا بلقب الدوري.. أريد الاحتفاظ بالعقد".

وعن احتمالية قيادته لأيٍ من فريقي بورتو أو سبورتينغ لشبوبة الغريمين التقليديين لناديه السابق بنفيكا قال :" أنا مدرب محترف ودائماً متاح لأي ناد.. أنا لا أخطط خططاً طويلة الأجل.. لم أكن أتوقع أن أتولى التدريب في السعودية لكنه تحد جديد ونجحت فيه".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"روي فيتوريا" مدرب "النصر": قد أعود لقيادة ناد "برتغالي" كبير
سبق

عبر المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا عن بالغ سعادته بالتواجد في نادي النصر السعودي، بطل الدوري في الموسم المنقضي وعن نيته البقاء في الفريق بل وتجديد التعاقد، وذلك في مقابلة له مع صحيفة "Abola" البرتغالية الواسعة الانتشار.

ورد فيتوريا على سؤال الصحيفة بشأن احتمالية رحيله عن النصر بالقول: "لدي عقد إضافي مدته عام وأشعر بالرضا خصوصاً بعدما فزنا بلقب الدوري.. أريد الاحتفاظ بالعقد".

وعن احتمالية قيادته لأيٍ من فريقي بورتو أو سبورتينغ لشبوبة الغريمين التقليديين لناديه السابق بنفيكا قال :" أنا مدرب محترف ودائماً متاح لأي ناد.. أنا لا أخطط خططاً طويلة الأجل.. لم أكن أتوقع أن أتولى التدريب في السعودية لكنه تحد جديد ونجحت فيه".

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
08:05 PM

"روي فيتوريا" مدرب "النصر": قد أعود لقيادة ناد "برتغالي" كبير

A A A
محمد السيّد - الرياض
19
11,975

عبر المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا عن بالغ سعادته بالتواجد في نادي النصر السعودي، بطل الدوري في الموسم المنقضي وعن نيته البقاء في الفريق بل وتجديد التعاقد، وذلك في مقابلة له مع صحيفة "Abola" البرتغالية الواسعة الانتشار.

ورد فيتوريا على سؤال الصحيفة بشأن احتمالية رحيله عن النصر بالقول: "لدي عقد إضافي مدته عام وأشعر بالرضا خصوصاً بعدما فزنا بلقب الدوري.. أريد الاحتفاظ بالعقد".

وعن احتمالية قيادته لأيٍ من فريقي بورتو أو سبورتينغ لشبوبة الغريمين التقليديين لناديه السابق بنفيكا قال :" أنا مدرب محترف ودائماً متاح لأي ناد.. أنا لا أخطط خططاً طويلة الأجل.. لم أكن أتوقع أن أتولى التدريب في السعودية لكنه تحد جديد ونجحت فيه".

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