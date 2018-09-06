"العمري" يحتفل بزواج نجله في جدة

احتفل العميد سعيد بن علي العمري بزواج نجله الدكتور أسامة، على كريمة غرم الله بن قليل الغامدي، في مدينة جدة وسط حضور لفيف من الوجهاء والأصدقاء والأقارب، وشارك عدد من شعراء الجنوب في هذه المناسبة من خلال الألوان الشعبية الجنوبية.