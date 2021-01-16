النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أطلق صفارات الإنذار.. الاحتلال يعلن استهداف أراضيه بـ4 صواريخ من غزة

الأول من نوعه منذ 3 أسابيع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) أن أربعة صواريخ أُطلقت من قطاع غزة على أراضيه دون ورود تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وبيَّن جيش الاحتلال في بيان أن منظومة القبة الحديدية الدفاعية أسقطت صاروخين فقط.

وانطلقت صفارات الإنذار من الصواريخ في بلدات إسرائيلية عدة قرب الحدود مع غزة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، الذي تفرض إسرائيل عليه حصارًا. ويعد هذا الإطلاق هو الأول من نوعه منذ ثلاثة أسابيع.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أطلق صفارات الإنذار.. الاحتلال يعلن استهداف أراضيه بـ4 صواريخ من غزة
سبق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) أن أربعة صواريخ أُطلقت من قطاع غزة على أراضيه دون ورود تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وبيَّن جيش الاحتلال في بيان أن منظومة القبة الحديدية الدفاعية أسقطت صاروخين فقط.

وانطلقت صفارات الإنذار من الصواريخ في بلدات إسرائيلية عدة قرب الحدود مع غزة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، الذي تفرض إسرائيل عليه حصارًا. ويعد هذا الإطلاق هو الأول من نوعه منذ ثلاثة أسابيع.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
08:17 PM

أطلق صفارات الإنذار.. الاحتلال يعلن استهداف أراضيه بـ4 صواريخ من غزة

الأول من نوعه منذ 3 أسابيع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
7,044

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) أن أربعة صواريخ أُطلقت من قطاع غزة على أراضيه دون ورود تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وبيَّن جيش الاحتلال في بيان أن منظومة القبة الحديدية الدفاعية أسقطت صاروخين فقط.

وانطلقت صفارات الإنذار من الصواريخ في بلدات إسرائيلية عدة قرب الحدود مع غزة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، الذي تفرض إسرائيل عليه حصارًا. ويعد هذا الإطلاق هو الأول من نوعه منذ ثلاثة أسابيع.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,850
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,976
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,394
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,020

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة