شاهد من القنفذة.. طوابير على جهاز بصمة وحيد للتسجيل بـ"النفاذ الوطني"

فرض استخدام برنامج "توكلنا" اضطر جميع الفئات لتفعيل "أبشر".. تكدس!

يواجه سكان القنفذة ومراكزها الإدارية، صعوبة في تسجيل البصمة لتفعيل "النفاذ الوطني"، ليتمكنوا من استخدام الأنظمة الإلكترونية الأخرى؛ بسبب عدم وجود أجهزة كافية لتسجيل البصمة؛ حيث لا يوجد سوى جهاز واحد بأحد المراكز التجارية لا يمكنه استيعاب الأعداد التي تأتيه من مختلف مراكز وقرى المحافظة لتفعيل برنامج "توكلنا"، بعد فرضه في جميع الدوائر الحكومية والمنشآت الأخرى.

وبعد فرض استخدام برنامج "توكلنا"، اضطرت جميع فئات المجتمع لتفعيل بصمة "أبشر"؛ من بينهم العمالة الذين أصبحوا يتكدسون في طوابير الانتظار بأعداد ملحوظة، ليتمكنوا من تسجيل البصمة بذلك الجهاز الوحيد.