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شاهد روعة الطبيعة الساحرة في "نيوم".. المياه صافية والشواطئ مبهرة

التقطتها عدسة "لو كورنو" وتكشفت مدى جمال الأجواء على امتداد 468 كم

التقطت عدسة مارك لو كورنو مجموعة من الصور الطّبيعة السّاحرة في نيوم ومياه البحر الأحمر الصّافية.

ووفق حساب نيوم على "تويتر": ستأخذكم صور الطّبيعة السّاحرة في #نيوم ومياه البحر الأحمر الصّافية في رحلة استكشافيّة على امتداد 468 كم بامتداد خطّ السّاحل وشواطئه المبهرة.

ويُعد مشروع نيوم المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، الذي يتم تطويره على مساحة 26,500 كم2 في شمال غرب السعودية، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي للسعودية، لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية.

نيوم البحر الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد روعة الطبيعة الساحرة في "نيوم".. المياه صافية والشواطئ مبهرة
سبق

التقطت عدسة مارك لو كورنو مجموعة من الصور الطّبيعة السّاحرة في نيوم ومياه البحر الأحمر الصّافية.

ووفق حساب نيوم على "تويتر": ستأخذكم صور الطّبيعة السّاحرة في #نيوم ومياه البحر الأحمر الصّافية في رحلة استكشافيّة على امتداد 468 كم بامتداد خطّ السّاحل وشواطئه المبهرة.

ويُعد مشروع نيوم المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، الذي يتم تطويره على مساحة 26,500 كم2 في شمال غرب السعودية، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي للسعودية، لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
03:46 PM

شاهد روعة الطبيعة الساحرة في "نيوم".. المياه صافية والشواطئ مبهرة

التقطتها عدسة "لو كورنو" وتكشفت مدى جمال الأجواء على امتداد 468 كم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقطت عدسة مارك لو كورنو مجموعة من الصور الطّبيعة السّاحرة في نيوم ومياه البحر الأحمر الصّافية.

ووفق حساب نيوم على "تويتر": ستأخذكم صور الطّبيعة السّاحرة في #نيوم ومياه البحر الأحمر الصّافية في رحلة استكشافيّة على امتداد 468 كم بامتداد خطّ السّاحل وشواطئه المبهرة.

ويُعد مشروع نيوم المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، الذي يتم تطويره على مساحة 26,500 كم2 في شمال غرب السعودية، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي للسعودية، لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية.

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