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بعد بدء إثيوبيا الملء الثاني للسد.. "حجازي": مصر دخلت مرحلة القرارات المصيرية

لفت إلى أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي مصرَ حقَّ الدفاع عن أمنها

قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد حجازي، اليوم "الخميس": "إن مصر دخلت في مرحلة القرارات المصيرية، ولا بد من التعامل مع قضية سد النهضة بكل الوسائل التي تحافظ على حقوقنا المائية.

وفي تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: لفت "حجازي" إلى أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي مصر والسودان الحق في الدفاع عن أمنهما القومي بالشكل الذي تريانه مناسبًا.

ووصف إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة بالموقف المتهور وغير المسؤول.

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بعد بدء إثيوبيا الملء الثاني للسد.. "حجازي": مصر دخلت مرحلة القرارات المصيرية
سبق

قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد حجازي، اليوم "الخميس": "إن مصر دخلت في مرحلة القرارات المصيرية، ولا بد من التعامل مع قضية سد النهضة بكل الوسائل التي تحافظ على حقوقنا المائية.

وفي تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: لفت "حجازي" إلى أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي مصر والسودان الحق في الدفاع عن أمنهما القومي بالشكل الذي تريانه مناسبًا.

ووصف إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة بالموقف المتهور وغير المسؤول.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
05:13 PM

بعد بدء إثيوبيا الملء الثاني للسد.. "حجازي": مصر دخلت مرحلة القرارات المصيرية

لفت إلى أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي مصرَ حقَّ الدفاع عن أمنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,228

قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد حجازي، اليوم "الخميس": "إن مصر دخلت في مرحلة القرارات المصيرية، ولا بد من التعامل مع قضية سد النهضة بكل الوسائل التي تحافظ على حقوقنا المائية.

وفي تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: لفت "حجازي" إلى أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي مصر والسودان الحق في الدفاع عن أمنهما القومي بالشكل الذي تريانه مناسبًا.

ووصف إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة بالموقف المتهور وغير المسؤول.

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