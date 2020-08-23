أمطار الأحد في جازان.. تشمل 9 محافظات والحالة تنتهي الـ8 مساءً
تنبيه الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.
أمطار الأحد في جازان.. تشمل 9 محافظات والحالة تنتهي الـ8 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-08-23
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
12:14 PM
أمطار الأحد في جازان.. تشمل 9 محافظات والحالة تنتهي الـ8 مساءً
تنبيه الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.