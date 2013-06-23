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عقب أرقام كورونا اليوم.. "الصحة" تحث على التقيد بالتدابير خلال التجمعات العائلية

دعت لضرورة لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار الفيروس

أكدت الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وأعلنت الصحة اليوم إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1479) حالة مؤكدة وتعافي (920) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11131) حالة منها (1487) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (476882) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (458048) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7703) حالات، يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب أرقام كورونا اليوم.. "الصحة" تحث على التقيد بالتدابير خلال التجمعات العائلية
سبق

أكدت الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وأعلنت الصحة اليوم إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1479) حالة مؤكدة وتعافي (920) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11131) حالة منها (1487) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (476882) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (458048) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7703) حالات، يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
03:55 PM
اخر تعديل
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
12:13 AM

عقب أرقام كورونا اليوم.. "الصحة" تحث على التقيد بالتدابير خلال التجمعات العائلية

دعت لضرورة لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار الفيروس

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
5,089

أكدت الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وأعلنت الصحة اليوم إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1479) حالة مؤكدة وتعافي (920) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11131) حالة منها (1487) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (476882) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (458048) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7703) حالات، يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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