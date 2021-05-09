النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استمرار العمل خلال "العيد" بالعيادات ووحدة الكلى بمستشفى عفيف

لتقديم الرعاية الصحية على الوجه المطلوب للمواطنين والمقيمين

وجّه مدير مستشفى عفيف العام عبدالعزيز الشعلاني، باستمرار العمل في قسم العيادات الخارجية ووحدة الكلى الصناعية؛ بما في ذلك الأقسام الفنية والإدارية، كذلك تكليف 18 مركزًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية بما فيها مركز تطمن (شمال عفيف) وعدد من المراكز الصحية الأولية التابعة لقطاع عفيف وذلك خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى سلطان المغيري، أن الإدارة اعتمدت تكليف عدد من الموظفين بالمستشفى ما بين أطباء وفنيين وإداريين للعمل خلال نفس الفترة، لتقديم الرعاية الصحية على الوجه المطلوب.

وأضاف أن "المراكز الصحية التابعة لقطاع عفيف خلال الفترة هي: (السليمانية، شمال عفيف "مركز تطمن"، غرب عفيف، الحوميات، المردمة، الجمانية، فرعة الرميثي، بدائع العضيان، أبرقية، الأشعرية، الصفوية، أم أرطاء، محامة بن زريبة، الشواطن، الخضارة، العسيبي، حصينة، عبلاء).

وبيّن أن توجيه مدير المستشفى تَضَمّن استمرار العمل بمركز لقاح كورونا الواقع بصالة المعارض شرق عفيف، طوال فترة إجازة عيد الفطر، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت؛ لإتاحة الفرصة للجميع للمبادرة بأخذ اللقاح.

مستشفى عفيف العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استمرار العمل خلال "العيد" بالعيادات ووحدة الكلى بمستشفى عفيف
سبق

وجّه مدير مستشفى عفيف العام عبدالعزيز الشعلاني، باستمرار العمل في قسم العيادات الخارجية ووحدة الكلى الصناعية؛ بما في ذلك الأقسام الفنية والإدارية، كذلك تكليف 18 مركزًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية بما فيها مركز تطمن (شمال عفيف) وعدد من المراكز الصحية الأولية التابعة لقطاع عفيف وذلك خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى سلطان المغيري، أن الإدارة اعتمدت تكليف عدد من الموظفين بالمستشفى ما بين أطباء وفنيين وإداريين للعمل خلال نفس الفترة، لتقديم الرعاية الصحية على الوجه المطلوب.

وأضاف أن "المراكز الصحية التابعة لقطاع عفيف خلال الفترة هي: (السليمانية، شمال عفيف "مركز تطمن"، غرب عفيف، الحوميات، المردمة، الجمانية، فرعة الرميثي، بدائع العضيان، أبرقية، الأشعرية، الصفوية، أم أرطاء، محامة بن زريبة، الشواطن، الخضارة، العسيبي، حصينة، عبلاء).

وبيّن أن توجيه مدير المستشفى تَضَمّن استمرار العمل بمركز لقاح كورونا الواقع بصالة المعارض شرق عفيف، طوال فترة إجازة عيد الفطر، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت؛ لإتاحة الفرصة للجميع للمبادرة بأخذ اللقاح.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
08:35 PM

استمرار العمل خلال "العيد" بالعيادات ووحدة الكلى بمستشفى عفيف

لتقديم الرعاية الصحية على الوجه المطلوب للمواطنين والمقيمين

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
0
790

وجّه مدير مستشفى عفيف العام عبدالعزيز الشعلاني، باستمرار العمل في قسم العيادات الخارجية ووحدة الكلى الصناعية؛ بما في ذلك الأقسام الفنية والإدارية، كذلك تكليف 18 مركزًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية بما فيها مركز تطمن (شمال عفيف) وعدد من المراكز الصحية الأولية التابعة لقطاع عفيف وذلك خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى سلطان المغيري، أن الإدارة اعتمدت تكليف عدد من الموظفين بالمستشفى ما بين أطباء وفنيين وإداريين للعمل خلال نفس الفترة، لتقديم الرعاية الصحية على الوجه المطلوب.

وأضاف أن "المراكز الصحية التابعة لقطاع عفيف خلال الفترة هي: (السليمانية، شمال عفيف "مركز تطمن"، غرب عفيف، الحوميات، المردمة، الجمانية، فرعة الرميثي، بدائع العضيان، أبرقية، الأشعرية، الصفوية، أم أرطاء، محامة بن زريبة، الشواطن، الخضارة، العسيبي، حصينة، عبلاء).

وبيّن أن توجيه مدير المستشفى تَضَمّن استمرار العمل بمركز لقاح كورونا الواقع بصالة المعارض شرق عفيف، طوال فترة إجازة عيد الفطر، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت؛ لإتاحة الفرصة للجميع للمبادرة بأخذ اللقاح.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,447
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,103
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,955

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة