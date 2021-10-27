صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بالطريق الدولي الساحلي، تمكّنت من القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية، في العقد الرابع من العمر، ضبط بحوزته 5444 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة جازان: القبض على مقيم بحوزته 5444 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-27 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بالطريق الدولي الساحلي، تمكّنت من القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية، في العقد الرابع من العمر، ضبط بحوزته 5444 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443 07:41 PM

شرطة جازان: القبض على مقيم بحوزته 5444 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي





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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بالطريق الدولي الساحلي، تمكّنت من القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية، في العقد الرابع من العمر، ضبط بحوزته 5444 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.