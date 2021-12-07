البحرين والأردن والكويت يدينون بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه الرياض

دانت البحرين بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صاروخًا باليستيًا تجاه مدينة الرياض، في اعتداء سافر يعكس إصرارها على مواصلة استهداف أمن وسلامة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف البلاد مع المملكة العربية السعودية ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ لضمان أمن المواطنين والمقيمين على أراضيها، مشيدةً بيقظة وجاهزية قوات الدفاع الجوية السعودية التي تمكنت من التصدي للصاروخ وتدميره، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية، وتتعارض مع القوانين الدولية.

كما دانت الأردن بشدة الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة، وآخرها استهداف العاصمة الرياض، بصاروخ باليستي تم اعتراضه من قِبل قوات الدفاع الجوية الملكية السعودية.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، على وقوف الأردن إلى جانب المملكة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها، معربًا عن استنكار بلاده هذه الأفعال والممارسات الإرهابية المتكررة.

وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة عبر استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت وقوف بلاده إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.