شاهد.. جراحة ناجحة لإنقاذ حياة طفل ابتلع مسمارًا حديديًّا

أجرى فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، عملية جراحية عاجلة؛ لإنقاذ حياة طفل عمره سنة، كان يعاني من حالة اختناق تامّ؛ بسبب انسداد القصبة الهوائية؛ حيث تم نقله إلى غرفة العمليات مباشرة، وإخراج المسمار بأسرع وقت ممكن، وعودة الطفل إلى التنفس الطبيعي، بعد تغيّر لون وجهه، وعودة التنفس له بشكل طبيعي بفضل من الله.
شاهد.. جراحة ناجحة لإنقاذ حياة طفل ابتلع مسمارًا حديديًّا
أجرى فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، عملية جراحية عاجلة؛ لإنقاذ حياة طفل عمره سنة، كان يعاني من حالة اختناق تامّ؛ بسبب انسداد القصبة الهوائية؛ حيث تم نقله إلى غرفة العمليات مباشرة، وإخراج المسمار بأسرع وقت ممكن، وعودة الطفل إلى التنفس الطبيعي، بعد تغيّر لون وجهه، وعودة التنفس له بشكل طبيعي بفضل من الله.
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شاهد.. جراحة ناجحة لإنقاذ حياة طفل ابتلع مسمارًا حديديًّاعبدالله البرقاوي سبق 2019-08-19
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
11:29 AM
شاهد.. جراحة ناجحة لإنقاذ حياة طفل ابتلع مسمارًا حديديًّا
أجرى فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، عملية جراحية عاجلة؛ لإنقاذ حياة طفل عمره سنة، كان يعاني من حالة اختناق تامّ؛ بسبب انسداد القصبة الهوائية؛ حيث تم نقله إلى غرفة العمليات مباشرة، وإخراج المسمار بأسرع وقت ممكن، وعودة الطفل إلى التنفس الطبيعي، بعد تغيّر لون وجهه، وعودة التنفس له بشكل طبيعي بفضل من الله.
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