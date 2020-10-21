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مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالباحة يستقبل وفد مستشفى النقاهة

اطلع على البرامج والفصول التعليمية المختلفة والقسم الطبي

استقبل مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمنطقة الباحة، مدير عام مستشفى النقاهة بالمنطقة وليد آل بركات، والوفد الطبي المرافق له.

واستمع الوفد خلال الزيارة لشرح من مدير مركز الجمعية أحمد عيسى الزهراني، عن الخدمات التي يقدمها المركز.

وتجول الوفد داخل القسم التعليمي واطلع على البرامج والفصول التعليمية المختلفة، وزار القسم الطبي وعياداته المختلفة، واطلع على جميع الخدمات الطبية والتأهيلية والعلاجية والاجتماعية التي تقدم للأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الأجهزة والتقنيات الحديثة والمتطورة الموجودة بالمركز، والنتائج والإنجازات التي حققها المركز خلال الفترة الماضية.

وأعرب وليد آل بركات عن مدى سعادته بما شاهده من جهود كبيرة وخدمات مجودة.

وعبّر عن فخره واعتزازه بالجمعية ورسالتها النبيلة، مبينًا أن العمل الذي شاهده يؤكد نجاح الخدمة المقدمة لهذه الفئة الغالية.

وأكد دعم مستشفى النقاهة لأهداف المركز وأنشطته في جميع الخدمات والمجالات التعاونية المتاحة، وأن تكون شريكًا استراتيجيًّا وداعمًا للجمعية في أعمالها ومناشطها.

ومن جهته عبّر مدير مركز الجمعية بالباحة أحمد الزهراني، باسم جميع أطفال المركز ومنسوبيه، عن شكره الجزيل لمدير مستشفى النقاهة والكادر المرافق على هذه اللفتة الإنسانية وغير المستغربة منهم.

وثمّن الزيارة وكرم المساندة والدعم من خلال ما اتفق عليه حيال عمل اتفاقية تعاون مشتركة لدعم العيادات الطبية بالمركز ومساندتها وعمل مبادرات وبرامج مشتركة داعمة لأنشطة وخدمات مركز الجمعية الموجهة لخدمة أبناء منطقة الباحة من الأطفال ذوي الإعاقة.

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مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالباحة يستقبل وفد مستشفى النقاهة
سبق

استقبل مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمنطقة الباحة، مدير عام مستشفى النقاهة بالمنطقة وليد آل بركات، والوفد الطبي المرافق له.

واستمع الوفد خلال الزيارة لشرح من مدير مركز الجمعية أحمد عيسى الزهراني، عن الخدمات التي يقدمها المركز.

وتجول الوفد داخل القسم التعليمي واطلع على البرامج والفصول التعليمية المختلفة، وزار القسم الطبي وعياداته المختلفة، واطلع على جميع الخدمات الطبية والتأهيلية والعلاجية والاجتماعية التي تقدم للأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الأجهزة والتقنيات الحديثة والمتطورة الموجودة بالمركز، والنتائج والإنجازات التي حققها المركز خلال الفترة الماضية.

وأعرب وليد آل بركات عن مدى سعادته بما شاهده من جهود كبيرة وخدمات مجودة.

وعبّر عن فخره واعتزازه بالجمعية ورسالتها النبيلة، مبينًا أن العمل الذي شاهده يؤكد نجاح الخدمة المقدمة لهذه الفئة الغالية.

وأكد دعم مستشفى النقاهة لأهداف المركز وأنشطته في جميع الخدمات والمجالات التعاونية المتاحة، وأن تكون شريكًا استراتيجيًّا وداعمًا للجمعية في أعمالها ومناشطها.

ومن جهته عبّر مدير مركز الجمعية بالباحة أحمد الزهراني، باسم جميع أطفال المركز ومنسوبيه، عن شكره الجزيل لمدير مستشفى النقاهة والكادر المرافق على هذه اللفتة الإنسانية وغير المستغربة منهم.

وثمّن الزيارة وكرم المساندة والدعم من خلال ما اتفق عليه حيال عمل اتفاقية تعاون مشتركة لدعم العيادات الطبية بالمركز ومساندتها وعمل مبادرات وبرامج مشتركة داعمة لأنشطة وخدمات مركز الجمعية الموجهة لخدمة أبناء منطقة الباحة من الأطفال ذوي الإعاقة.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
05:04 PM

مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالباحة يستقبل وفد مستشفى النقاهة

اطلع على البرامج والفصول التعليمية المختلفة والقسم الطبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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استقبل مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمنطقة الباحة، مدير عام مستشفى النقاهة بالمنطقة وليد آل بركات، والوفد الطبي المرافق له.

واستمع الوفد خلال الزيارة لشرح من مدير مركز الجمعية أحمد عيسى الزهراني، عن الخدمات التي يقدمها المركز.

وتجول الوفد داخل القسم التعليمي واطلع على البرامج والفصول التعليمية المختلفة، وزار القسم الطبي وعياداته المختلفة، واطلع على جميع الخدمات الطبية والتأهيلية والعلاجية والاجتماعية التي تقدم للأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الأجهزة والتقنيات الحديثة والمتطورة الموجودة بالمركز، والنتائج والإنجازات التي حققها المركز خلال الفترة الماضية.

وأعرب وليد آل بركات عن مدى سعادته بما شاهده من جهود كبيرة وخدمات مجودة.

وعبّر عن فخره واعتزازه بالجمعية ورسالتها النبيلة، مبينًا أن العمل الذي شاهده يؤكد نجاح الخدمة المقدمة لهذه الفئة الغالية.

وأكد دعم مستشفى النقاهة لأهداف المركز وأنشطته في جميع الخدمات والمجالات التعاونية المتاحة، وأن تكون شريكًا استراتيجيًّا وداعمًا للجمعية في أعمالها ومناشطها.

ومن جهته عبّر مدير مركز الجمعية بالباحة أحمد الزهراني، باسم جميع أطفال المركز ومنسوبيه، عن شكره الجزيل لمدير مستشفى النقاهة والكادر المرافق على هذه اللفتة الإنسانية وغير المستغربة منهم.

وثمّن الزيارة وكرم المساندة والدعم من خلال ما اتفق عليه حيال عمل اتفاقية تعاون مشتركة لدعم العيادات الطبية بالمركز ومساندتها وعمل مبادرات وبرامج مشتركة داعمة لأنشطة وخدمات مركز الجمعية الموجهة لخدمة أبناء منطقة الباحة من الأطفال ذوي الإعاقة.

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