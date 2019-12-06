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"إيداع" تعلن إضافة أسهم "أرامكو" إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، اليوم الجمعة 1441/04/09هـ، الموافق 2019/12/06م، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

شركة مركز إيداع الأوراق المالية إيداع أرامكو السعودية شركة الزيت العربية السعودية

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"إيداع" تعلن إضافة أسهم "أرامكو" إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين
سبق

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، اليوم الجمعة 1441/04/09هـ، الموافق 2019/12/06م، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
03:34 PM
اخر تعديل
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
03:46 PM

"إيداع" تعلن إضافة أسهم "أرامكو" إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
684

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، اليوم الجمعة 1441/04/09هـ، الموافق 2019/12/06م، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

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