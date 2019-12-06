أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، اليوم الجمعة 1441/04/09هـ، الموافق 2019/12/06م، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
"إيداع" تعلن إضافة أسهم "أرامكو" إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، اليوم الجمعة 1441/04/09هـ، الموافق 2019/12/06م، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.شركة مركز إيداع الأوراق المالية إيداع أرامكو السعودية شركة الزيت العربية السعودية
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"إيداع" تعلن إضافة أسهم "أرامكو" إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقينعبدالله البرقاوي سبق 2019-12-06
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
03:34 PM
اخر تعديل
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
03:46 PM
"إيداع" تعلن إضافة أسهم "أرامكو" إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، اليوم الجمعة 1441/04/09هـ، الموافق 2019/12/06م، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
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