"الحرس الوطني" تنعى "عدنان سلامة": أسَّس الخدمة الطبية وأول مدير لها

قالت: اللواء طبيب متقاعد أشرف على وضع اللبنات الأولى للشؤون الصحية

قدّمت #وزارة_الحرس_الوطني صادق العزاء والمواساة في وفاة اللواء طبيب متقاعد عدنان بن محمد سلامة؛ سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونعى الحساب الرسمي للوزارة على "تويتر"، سلامة؛ لافتاً إلى أنه أسَّس الخدمة الطبية بالحرس الوطني وهو أول مدير لها، وأشرف على وضع اللبنات الأولى للشؤون الصحية بالحرس الوطني.