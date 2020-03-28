النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأمن العام": منع التنقل بين المناطق والدخول للمدن الثلاث لا يشمل سيارات نقل البضائع والمواد التموينية

أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام أنه استناداً لأمر منع التجول ومنع التنقل بين مناطق المملكة الـ13؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، فقد لوحظ أن بعض سائقي سيارات نقل البضائع والمواد التموينية يحجم عن الدخول للمدن الرئيسية، ونقل البضائع أثناء فترة ووقت الحد من التجول؛ خوفاً من العقوبة.

وبدراسة بعض الحالات في مواقع مواقف الشاحنات اتضح عدم وصول الرسالة من الملاك للسائقين بشكل واضح وبلغاتهم، على الرغم من أن الأمر الملكي قد استثنى من منع التجول منسوبي القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

وسبق وأن حددت وزارة الداخلية هذه القطاعات بأحد عشر قطاعاً تم الإعلان عنها في وقت سابق، ومن ضمن هذه القطاعات العاملون في نقل المواد التموينية والغذائية والخضراوات والفواكه، بما يضمن عدم انقطاع سلسلة الإمداد والتموين لجميع مدن ومناطق المملكة أثناء وقت المنع.

ونهيب بمنسوبي هذه القطاعات إبلاغ العاملين لديهم بهذه الاستثناءات بما يضمن إيصال الرسالة بشكل واضح وجلي؛ لكون معظم العاملين في أعمال نقل وإيصال البضائع يتحدثون بلغات مختلفة.

ويؤكد الأمن العام أن السماح للدخول للمدن والخروج منها للسيارات الموضحة أعلاه دون الحاجة إلى تصريح، وأن الهدف من الإجراءات الاحترازية هو الحد من التجمعات؛ لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه بمشيئة الله.

فيروس كورونا الجديد الأمن العام منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأمن العام": منع التنقل بين المناطق والدخول للمدن الثلاث لا يشمل سيارات نقل البضائع والمواد التموينية
سبق

أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام أنه استناداً لأمر منع التجول ومنع التنقل بين مناطق المملكة الـ13؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، فقد لوحظ أن بعض سائقي سيارات نقل البضائع والمواد التموينية يحجم عن الدخول للمدن الرئيسية، ونقل البضائع أثناء فترة ووقت الحد من التجول؛ خوفاً من العقوبة.

وبدراسة بعض الحالات في مواقع مواقف الشاحنات اتضح عدم وصول الرسالة من الملاك للسائقين بشكل واضح وبلغاتهم، على الرغم من أن الأمر الملكي قد استثنى من منع التجول منسوبي القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

وسبق وأن حددت وزارة الداخلية هذه القطاعات بأحد عشر قطاعاً تم الإعلان عنها في وقت سابق، ومن ضمن هذه القطاعات العاملون في نقل المواد التموينية والغذائية والخضراوات والفواكه، بما يضمن عدم انقطاع سلسلة الإمداد والتموين لجميع مدن ومناطق المملكة أثناء وقت المنع.

ونهيب بمنسوبي هذه القطاعات إبلاغ العاملين لديهم بهذه الاستثناءات بما يضمن إيصال الرسالة بشكل واضح وجلي؛ لكون معظم العاملين في أعمال نقل وإيصال البضائع يتحدثون بلغات مختلفة.

ويؤكد الأمن العام أن السماح للدخول للمدن والخروج منها للسيارات الموضحة أعلاه دون الحاجة إلى تصريح، وأن الهدف من الإجراءات الاحترازية هو الحد من التجمعات؛ لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه بمشيئة الله.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
03:08 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:41 PM

"الأمن العام": منع التنقل بين المناطق والدخول للمدن الثلاث لا يشمل سيارات نقل البضائع والمواد التموينية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
22,476

أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام أنه استناداً لأمر منع التجول ومنع التنقل بين مناطق المملكة الـ13؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، فقد لوحظ أن بعض سائقي سيارات نقل البضائع والمواد التموينية يحجم عن الدخول للمدن الرئيسية، ونقل البضائع أثناء فترة ووقت الحد من التجول؛ خوفاً من العقوبة.

وبدراسة بعض الحالات في مواقع مواقف الشاحنات اتضح عدم وصول الرسالة من الملاك للسائقين بشكل واضح وبلغاتهم، على الرغم من أن الأمر الملكي قد استثنى من منع التجول منسوبي القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

وسبق وأن حددت وزارة الداخلية هذه القطاعات بأحد عشر قطاعاً تم الإعلان عنها في وقت سابق، ومن ضمن هذه القطاعات العاملون في نقل المواد التموينية والغذائية والخضراوات والفواكه، بما يضمن عدم انقطاع سلسلة الإمداد والتموين لجميع مدن ومناطق المملكة أثناء وقت المنع.

ونهيب بمنسوبي هذه القطاعات إبلاغ العاملين لديهم بهذه الاستثناءات بما يضمن إيصال الرسالة بشكل واضح وجلي؛ لكون معظم العاملين في أعمال نقل وإيصال البضائع يتحدثون بلغات مختلفة.

ويؤكد الأمن العام أن السماح للدخول للمدن والخروج منها للسيارات الموضحة أعلاه دون الحاجة إلى تصريح، وأن الهدف من الإجراءات الاحترازية هو الحد من التجمعات؛ لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه بمشيئة الله.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,497
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,280
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,741

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة