الولايات المتحدة تُسجل 2,516 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 2.4 مليون حالة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 37,667 إصابة مؤكدة و2,516 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس وصل في الولايات المتحدة إلى 2,414,870 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 124,325 حالة وفاة.
الولايات المتحدة تُسجل 2,516 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-06-26
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 37,667 إصابة مؤكدة و2,516 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس وصل في الولايات المتحدة إلى 2,414,870 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 124,325 حالة وفاة.
26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
11:17 PM
الولايات المتحدة تُسجل 2,516 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 37,667 إصابة مؤكدة و2,516 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس وصل في الولايات المتحدة إلى 2,414,870 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 124,325 حالة وفاة.