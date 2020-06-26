النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الولايات المتحدة تُسجل 2,516 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 2.4 مليون حالة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 37,667 إصابة مؤكدة و2,516 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس وصل في الولايات المتحدة إلى 2,414,870 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 124,325 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الولايات المتحدة تُسجل 2,516 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 37,667 إصابة مؤكدة و2,516 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس وصل في الولايات المتحدة إلى 2,414,870 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 124,325 حالة وفاة.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
11:17 PM

الولايات المتحدة تُسجل 2,516 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 2.4 مليون حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
0
190

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 37,667 إصابة مؤكدة و2,516 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس وصل في الولايات المتحدة إلى 2,414,870 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 124,325 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,417
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,393
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,241
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,573

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة