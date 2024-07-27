النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توقعات بأجواء ماطرة بالمشاعر المقدّسة خلال أيام الحج

إضافة إلى غزارة الأمطار على مرتفعات جازان وغرب عسير

تبشّر المؤشرات المناخية بدخول القطاع الجنوبي الغربي من المملكة، وخاصة المرتفعات، فترة رطبة ماطرة مستمرة، خاصة مع نهاية الأسبوع الأول من أغسطس وخلال موسم الحج 1440 هـ.

ويتوقع -بمشيئة الله- أن تتبدل الأنظمة الجوية بشكل تدريجي مطلع أغسطس لمصلحة جنوب غرب السعودية، خاصة المرتفعات، وتتمثل هذه التغيرات في اشتداد غزارة الأمطار على مرتفعات جازان وغرب عسير، وامتدادها بحدة أقل نحو مرتفعات الباحة والطائف وشرق مكة المكرّمة.

ووفق ما نقله اليوم موقع طقس العرب: تدريجياً خلال الأسبوع الثاني من أغسطس بما في ذلك موسم الحج 1440 هـ، تشتد الأمطار وتزداد كثافة السحب الرعدية على مرتفعات الباحة والطائف وشرق مكة المكرّمة؛ تشمل عرفات ومِنى ومزدلفة، ومن غير المستبعد امتداد جزءٍ من تلك السحب الرعدية نحو الحرم المكي، بحدة أقل، وتكون الأمطار مترافقة مع نشاط حركة الرياح المثيرة للغبار.

وأرجع الموقع المتخصص، السبب في ذلك، إلى اشتداد مؤقت للمرتفع المداري على شمال شبه الجزيرة العربية، ذلك يسمح بتوغل الرياح المدارية المحمّلة بالرطوبة اللازمة لنمو السحب الرعدية، إلا أنه وبحسب آخر المعطيات الحالية، ستكون تلك الفترة الرطبة ضعيفة الى متوسطة القوة من حيث غزارة الأمطار، بخلاف سنوات قوية ماضية مثل 2015 و2016 و2017، لكن لا يمكن الحكم النهائي على تفاصيل الحالة الجوية غير المستقرة المرتقبة خلال فترة الحج، نظراً لبُعد الفترة نسبياً واتساع هامش الخطأ من الآن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
توقعات بأجواء ماطرة بالمشاعر المقدّسة خلال أيام الحج
سبق

تبشّر المؤشرات المناخية بدخول القطاع الجنوبي الغربي من المملكة، وخاصة المرتفعات، فترة رطبة ماطرة مستمرة، خاصة مع نهاية الأسبوع الأول من أغسطس وخلال موسم الحج 1440 هـ.

ويتوقع -بمشيئة الله- أن تتبدل الأنظمة الجوية بشكل تدريجي مطلع أغسطس لمصلحة جنوب غرب السعودية، خاصة المرتفعات، وتتمثل هذه التغيرات في اشتداد غزارة الأمطار على مرتفعات جازان وغرب عسير، وامتدادها بحدة أقل نحو مرتفعات الباحة والطائف وشرق مكة المكرّمة.

ووفق ما نقله اليوم موقع طقس العرب: تدريجياً خلال الأسبوع الثاني من أغسطس بما في ذلك موسم الحج 1440 هـ، تشتد الأمطار وتزداد كثافة السحب الرعدية على مرتفعات الباحة والطائف وشرق مكة المكرّمة؛ تشمل عرفات ومِنى ومزدلفة، ومن غير المستبعد امتداد جزءٍ من تلك السحب الرعدية نحو الحرم المكي، بحدة أقل، وتكون الأمطار مترافقة مع نشاط حركة الرياح المثيرة للغبار.

وأرجع الموقع المتخصص، السبب في ذلك، إلى اشتداد مؤقت للمرتفع المداري على شمال شبه الجزيرة العربية، ذلك يسمح بتوغل الرياح المدارية المحمّلة بالرطوبة اللازمة لنمو السحب الرعدية، إلا أنه وبحسب آخر المعطيات الحالية، ستكون تلك الفترة الرطبة ضعيفة الى متوسطة القوة من حيث غزارة الأمطار، بخلاف سنوات قوية ماضية مثل 2015 و2016 و2017، لكن لا يمكن الحكم النهائي على تفاصيل الحالة الجوية غير المستقرة المرتقبة خلال فترة الحج، نظراً لبُعد الفترة نسبياً واتساع هامش الخطأ من الآن.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
12:48 PM

توقعات بأجواء ماطرة بالمشاعر المقدّسة خلال أيام الحج

إضافة إلى غزارة الأمطار على مرتفعات جازان وغرب عسير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,312

تبشّر المؤشرات المناخية بدخول القطاع الجنوبي الغربي من المملكة، وخاصة المرتفعات، فترة رطبة ماطرة مستمرة، خاصة مع نهاية الأسبوع الأول من أغسطس وخلال موسم الحج 1440 هـ.

ويتوقع -بمشيئة الله- أن تتبدل الأنظمة الجوية بشكل تدريجي مطلع أغسطس لمصلحة جنوب غرب السعودية، خاصة المرتفعات، وتتمثل هذه التغيرات في اشتداد غزارة الأمطار على مرتفعات جازان وغرب عسير، وامتدادها بحدة أقل نحو مرتفعات الباحة والطائف وشرق مكة المكرّمة.

ووفق ما نقله اليوم موقع طقس العرب: تدريجياً خلال الأسبوع الثاني من أغسطس بما في ذلك موسم الحج 1440 هـ، تشتد الأمطار وتزداد كثافة السحب الرعدية على مرتفعات الباحة والطائف وشرق مكة المكرّمة؛ تشمل عرفات ومِنى ومزدلفة، ومن غير المستبعد امتداد جزءٍ من تلك السحب الرعدية نحو الحرم المكي، بحدة أقل، وتكون الأمطار مترافقة مع نشاط حركة الرياح المثيرة للغبار.

وأرجع الموقع المتخصص، السبب في ذلك، إلى اشتداد مؤقت للمرتفع المداري على شمال شبه الجزيرة العربية، ذلك يسمح بتوغل الرياح المدارية المحمّلة بالرطوبة اللازمة لنمو السحب الرعدية، إلا أنه وبحسب آخر المعطيات الحالية، ستكون تلك الفترة الرطبة ضعيفة الى متوسطة القوة من حيث غزارة الأمطار، بخلاف سنوات قوية ماضية مثل 2015 و2016 و2017، لكن لا يمكن الحكم النهائي على تفاصيل الحالة الجوية غير المستقرة المرتقبة خلال فترة الحج، نظراً لبُعد الفترة نسبياً واتساع هامش الخطأ من الآن.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,172
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,323
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,248
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,174

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة