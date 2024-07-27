توقعات بأجواء ماطرة بالمشاعر المقدّسة خلال أيام الحج

إضافة إلى غزارة الأمطار على مرتفعات جازان وغرب عسير

تبشّر المؤشرات المناخية بدخول القطاع الجنوبي الغربي من المملكة، وخاصة المرتفعات، فترة رطبة ماطرة مستمرة، خاصة مع نهاية الأسبوع الأول من أغسطس وخلال موسم الحج 1440 هـ.

ويتوقع -بمشيئة الله- أن تتبدل الأنظمة الجوية بشكل تدريجي مطلع أغسطس لمصلحة جنوب غرب السعودية، خاصة المرتفعات، وتتمثل هذه التغيرات في اشتداد غزارة الأمطار على مرتفعات جازان وغرب عسير، وامتدادها بحدة أقل نحو مرتفعات الباحة والطائف وشرق مكة المكرّمة.

ووفق ما نقله اليوم موقع طقس العرب: تدريجياً خلال الأسبوع الثاني من أغسطس بما في ذلك موسم الحج 1440 هـ، تشتد الأمطار وتزداد كثافة السحب الرعدية على مرتفعات الباحة والطائف وشرق مكة المكرّمة؛ تشمل عرفات ومِنى ومزدلفة، ومن غير المستبعد امتداد جزءٍ من تلك السحب الرعدية نحو الحرم المكي، بحدة أقل، وتكون الأمطار مترافقة مع نشاط حركة الرياح المثيرة للغبار.

وأرجع الموقع المتخصص، السبب في ذلك، إلى اشتداد مؤقت للمرتفع المداري على شمال شبه الجزيرة العربية، ذلك يسمح بتوغل الرياح المدارية المحمّلة بالرطوبة اللازمة لنمو السحب الرعدية، إلا أنه وبحسب آخر المعطيات الحالية، ستكون تلك الفترة الرطبة ضعيفة الى متوسطة القوة من حيث غزارة الأمطار، بخلاف سنوات قوية ماضية مثل 2015 و2016 و2017، لكن لا يمكن الحكم النهائي على تفاصيل الحالة الجوية غير المستقرة المرتقبة خلال فترة الحج، نظراً لبُعد الفترة نسبياً واتساع هامش الخطأ من الآن.