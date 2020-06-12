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"الصحة" تعلن تسجيل 3921 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 119942

في السعودية.. 27 ألف فحص كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفاع الحصيلة الإجمالية حتى اليوم إلى "1.069.636" فحصًا

سجلت المملكة اليوم، أكثر من 27 ألف فحص خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وهو معدل قياسي في أعداد الفحوصات اليومية التي تجريها وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الفحوصات المخبرية التي أجرتها وزارة الصحة حتى اليوم "1.069.636" فحصًا، بعد تسجيل 27.324 فحصًا جديدًا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في السعودية.. 27 ألف فحص كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

سجلت المملكة اليوم، أكثر من 27 ألف فحص خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وهو معدل قياسي في أعداد الفحوصات اليومية التي تجريها وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الفحوصات المخبرية التي أجرتها وزارة الصحة حتى اليوم "1.069.636" فحصًا، بعد تسجيل 27.324 فحصًا جديدًا.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
04:13 PM

في السعودية.. 27 ألف فحص كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفاع الحصيلة الإجمالية حتى اليوم إلى "1.069.636" فحصًا

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,477

سجلت المملكة اليوم، أكثر من 27 ألف فحص خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وهو معدل قياسي في أعداد الفحوصات اليومية التي تجريها وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الفحوصات المخبرية التي أجرتها وزارة الصحة حتى اليوم "1.069.636" فحصًا، بعد تسجيل 27.324 فحصًا جديدًا.

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