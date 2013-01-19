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"أمانة مكة" تستحدث إدارة للصحة العامة ..هذه مهامها

تستهدف المواطن بشكل مباشر من خلال عدة مشاريع

استحدث أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمس، إدارة جديدة تحت مسمى "الإدارة العامة للصحة العامة" ضمن وكالة الخدمات وترتبط بوكيل الأمين للخدمات.

وأصدر "القويحص" قرارًا إداريًّا يقضي بتكليف المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث مديرًا عامًّا للإدارة العامة للصحة العامة.

وتُعنى الإدارة العامة للصحة العامة بالإشراف على التخطيط وترتيب الأولويات وتوزيع الأهداف والمهام في إدارة الإصحاح البيئي، والإشراف على وضع وتحديث ونشر وتطبيق الخطط والتنظيمات، بالإضافة إلى الإشراف ومتابعة ومراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة في مجال الإصحاح البيئي والمساهمة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في تذليل وتلافي العقبات التي يواجهها الإصحاح البيئي، إلى جانب الإشراف على إعداد وتوثيق قاعدة بيانات للمعلومات الخاصة بالإصحاح البيئي.

وتستهدف المواطن بشكل مباشر من خلال عدة مشاريع؛ كمشروع المكافحة المنزلية لبعوض حمى الضنك داخل المنازل، ومشروع المكافحة الشاملة لآفات الصحة العامة، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية (وزارة الصحة - وزارة البيئة - والحياة الفطرية) للرفع من مستوى الإصحاح البيئي ومحاربة الآفات الضارة.

ويندرج تحت مهامها ثلاث إدارات هي: إدارة حماية البيئة، وإدارة الإصحاح البيئي، ومختبر آفات الصحة العامة.

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"أمانة مكة" تستحدث إدارة للصحة العامة ..هذه مهامها
سبق

استحدث أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمس، إدارة جديدة تحت مسمى "الإدارة العامة للصحة العامة" ضمن وكالة الخدمات وترتبط بوكيل الأمين للخدمات.

وأصدر "القويحص" قرارًا إداريًّا يقضي بتكليف المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث مديرًا عامًّا للإدارة العامة للصحة العامة.

وتُعنى الإدارة العامة للصحة العامة بالإشراف على التخطيط وترتيب الأولويات وتوزيع الأهداف والمهام في إدارة الإصحاح البيئي، والإشراف على وضع وتحديث ونشر وتطبيق الخطط والتنظيمات، بالإضافة إلى الإشراف ومتابعة ومراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة في مجال الإصحاح البيئي والمساهمة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في تذليل وتلافي العقبات التي يواجهها الإصحاح البيئي، إلى جانب الإشراف على إعداد وتوثيق قاعدة بيانات للمعلومات الخاصة بالإصحاح البيئي.

وتستهدف المواطن بشكل مباشر من خلال عدة مشاريع؛ كمشروع المكافحة المنزلية لبعوض حمى الضنك داخل المنازل، ومشروع المكافحة الشاملة لآفات الصحة العامة، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية (وزارة الصحة - وزارة البيئة - والحياة الفطرية) للرفع من مستوى الإصحاح البيئي ومحاربة الآفات الضارة.

ويندرج تحت مهامها ثلاث إدارات هي: إدارة حماية البيئة، وإدارة الإصحاح البيئي، ومختبر آفات الصحة العامة.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
10:26 AM

"أمانة مكة" تستحدث إدارة للصحة العامة ..هذه مهامها

تستهدف المواطن بشكل مباشر من خلال عدة مشاريع

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,772

استحدث أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمس، إدارة جديدة تحت مسمى "الإدارة العامة للصحة العامة" ضمن وكالة الخدمات وترتبط بوكيل الأمين للخدمات.

وأصدر "القويحص" قرارًا إداريًّا يقضي بتكليف المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث مديرًا عامًّا للإدارة العامة للصحة العامة.

وتُعنى الإدارة العامة للصحة العامة بالإشراف على التخطيط وترتيب الأولويات وتوزيع الأهداف والمهام في إدارة الإصحاح البيئي، والإشراف على وضع وتحديث ونشر وتطبيق الخطط والتنظيمات، بالإضافة إلى الإشراف ومتابعة ومراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة في مجال الإصحاح البيئي والمساهمة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في تذليل وتلافي العقبات التي يواجهها الإصحاح البيئي، إلى جانب الإشراف على إعداد وتوثيق قاعدة بيانات للمعلومات الخاصة بالإصحاح البيئي.

وتستهدف المواطن بشكل مباشر من خلال عدة مشاريع؛ كمشروع المكافحة المنزلية لبعوض حمى الضنك داخل المنازل، ومشروع المكافحة الشاملة لآفات الصحة العامة، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية (وزارة الصحة - وزارة البيئة - والحياة الفطرية) للرفع من مستوى الإصحاح البيئي ومحاربة الآفات الضارة.

ويندرج تحت مهامها ثلاث إدارات هي: إدارة حماية البيئة، وإدارة الإصحاح البيئي، ومختبر آفات الصحة العامة.

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