مصر تسجيل 913 إصابة جديدة بكورونا وتوقف رحلات الطيران من وإلى جنوب أفريقيا

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية, 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و65 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 354836 من ضمنهم 294903 حالة تم شفاؤها و 20237 حالة وفاة.

من جانب آخر قررت مصر وقف رحلات الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري السفير نادر سعد، في بيان له أن هناك عددًا من الدول المستهدفة بقائمة من الإجراءات، وتتضمن جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني، مشيرًا إلى أن القادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات المباشرة وغير المباشرة ( ترانزيت ) سيخضعون لاختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال إيجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة ٧ أيام، وعمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر، ومتابعته لمدة سبعة أيام أخرى حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس.