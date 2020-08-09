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"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية: تقيدوا بإرشادات السلامة

دعا إلى اﻻبتعاد عن مجاري الأودية وتجنب النزول إليها أثناء الأمطار

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار؛ وذلك على ضوء التنبيه الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران.

وأهابت المديرية بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، والبقاء في المنزل قدر الإمكان، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وعدم عبور الأودية، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم بالقرب من المواقع الخطرة، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، وكذلك تجنب الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، متمنيةً السلامة للجميع.

مديرية الدفاع المدني منطقة نجران

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"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية: تقيدوا بإرشادات السلامة
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار؛ وذلك على ضوء التنبيه الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران.

وأهابت المديرية بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، والبقاء في المنزل قدر الإمكان، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وعدم عبور الأودية، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم بالقرب من المواقع الخطرة، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، وكذلك تجنب الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، متمنيةً السلامة للجميع.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
11:28 AM

"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية: تقيدوا بإرشادات السلامة

دعا إلى اﻻبتعاد عن مجاري الأودية وتجنب النزول إليها أثناء الأمطار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار؛ وذلك على ضوء التنبيه الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران.

وأهابت المديرية بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، والبقاء في المنزل قدر الإمكان، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وعدم عبور الأودية، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم بالقرب من المواقع الخطرة، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، وكذلك تجنب الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، متمنيةً السلامة للجميع.

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