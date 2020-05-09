النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 37136

الخارجية الأمريكية وتحقيق بريطاني.. هكذا نشرت إيران "كورونا" في الشرق الأوسط

استخدمت شركة طيران وهددت طواقمها في حال التحدث عن "الفيروس القاتل"

كشفت وزارة الخارجية الامريكية أن إيران لعبت دورًا كبيرًا في تفشي فيروس كورونا بالشرق الاوسط، وذلك من خلال شركة الطيران الإيرانية "ماهان" التي يملكها الحرس الثوري الإيراني.

وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر اليوم السبت، الدول، على منع طيران "ماهان" الإيراني؛ لتجنب المخاطر ومنع انتشار كورونا، مشيرة إلى أن هذه الخطوط تدعم الإرهاب.

وجاء في تحقيق نشرته إذاعة بي بي سي البريطانية، أن طيران "ماهان" الإيراني استمر في التنقل إلى الصين وإلى دول أخرى لعدة أسابيع بعد أن منعت طهران الرحلات الجوية الدولية في 31 يناير الماضي، وأظهرت البيانات أن الشركة استمرت رحلاتها الجوية إلى شهر مارس.

وقال التقرير البريطاني: إن التحقيقات كشفت أن أول إصابات بفيروس كورونا في العراق ولبنان نشأت من رحلات ماهان، والتي استمرت بالتنقل إلى بلدان أخرى كذلك منها سوريا وفنزويلا.

وأشار التحقيق إلى أن عددًا كبيرًا من العاملين في خطوط "ماهان" مصابون بفيروس كورونا، ولم يتم إيقافهم عن العمل، وطُلب منهم الاستمرار في التحليق على رحلات داخلية وخارجية.

وأشارت المعلومات إلى أن بعض طواقم الطائرات تلقوا التهديدات في حال امتنعوا عن العمل أو تحدثوا عن انتشار الفيروس في طائرات "ماهان" وطواقمها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الخارجية الأمريكية وتحقيق بريطاني.. هكذا نشرت إيران "كورونا" في الشرق الأوسط
سبق

كشفت وزارة الخارجية الامريكية أن إيران لعبت دورًا كبيرًا في تفشي فيروس كورونا بالشرق الاوسط، وذلك من خلال شركة الطيران الإيرانية "ماهان" التي يملكها الحرس الثوري الإيراني.

وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر اليوم السبت، الدول، على منع طيران "ماهان" الإيراني؛ لتجنب المخاطر ومنع انتشار كورونا، مشيرة إلى أن هذه الخطوط تدعم الإرهاب.

وجاء في تحقيق نشرته إذاعة بي بي سي البريطانية، أن طيران "ماهان" الإيراني استمر في التنقل إلى الصين وإلى دول أخرى لعدة أسابيع بعد أن منعت طهران الرحلات الجوية الدولية في 31 يناير الماضي، وأظهرت البيانات أن الشركة استمرت رحلاتها الجوية إلى شهر مارس.

وقال التقرير البريطاني: إن التحقيقات كشفت أن أول إصابات بفيروس كورونا في العراق ولبنان نشأت من رحلات ماهان، والتي استمرت بالتنقل إلى بلدان أخرى كذلك منها سوريا وفنزويلا.

وأشار التحقيق إلى أن عددًا كبيرًا من العاملين في خطوط "ماهان" مصابون بفيروس كورونا، ولم يتم إيقافهم عن العمل، وطُلب منهم الاستمرار في التحليق على رحلات داخلية وخارجية.

وأشارت المعلومات إلى أن بعض طواقم الطائرات تلقوا التهديدات في حال امتنعوا عن العمل أو تحدثوا عن انتشار الفيروس في طائرات "ماهان" وطواقمها.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
04:17 PM

الخارجية الأمريكية وتحقيق بريطاني.. هكذا نشرت إيران "كورونا" في الشرق الأوسط

استخدمت شركة طيران وهددت طواقمها في حال التحدث عن "الفيروس القاتل"

A A A
خالد علي - الرياض
2
2,133

كشفت وزارة الخارجية الامريكية أن إيران لعبت دورًا كبيرًا في تفشي فيروس كورونا بالشرق الاوسط، وذلك من خلال شركة الطيران الإيرانية "ماهان" التي يملكها الحرس الثوري الإيراني.

وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر اليوم السبت، الدول، على منع طيران "ماهان" الإيراني؛ لتجنب المخاطر ومنع انتشار كورونا، مشيرة إلى أن هذه الخطوط تدعم الإرهاب.

وجاء في تحقيق نشرته إذاعة بي بي سي البريطانية، أن طيران "ماهان" الإيراني استمر في التنقل إلى الصين وإلى دول أخرى لعدة أسابيع بعد أن منعت طهران الرحلات الجوية الدولية في 31 يناير الماضي، وأظهرت البيانات أن الشركة استمرت رحلاتها الجوية إلى شهر مارس.

وقال التقرير البريطاني: إن التحقيقات كشفت أن أول إصابات بفيروس كورونا في العراق ولبنان نشأت من رحلات ماهان، والتي استمرت بالتنقل إلى بلدان أخرى كذلك منها سوريا وفنزويلا.

وأشار التحقيق إلى أن عددًا كبيرًا من العاملين في خطوط "ماهان" مصابون بفيروس كورونا، ولم يتم إيقافهم عن العمل، وطُلب منهم الاستمرار في التحليق على رحلات داخلية وخارجية.

وأشارت المعلومات إلى أن بعض طواقم الطائرات تلقوا التهديدات في حال امتنعوا عن العمل أو تحدثوا عن انتشار الفيروس في طائرات "ماهان" وطواقمها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,057
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,939
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,217
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,145

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة