الخارجية الأمريكية وتحقيق بريطاني.. هكذا نشرت إيران "كورونا" في الشرق الأوسط

استخدمت شركة طيران وهددت طواقمها في حال التحدث عن "الفيروس القاتل"

كشفت وزارة الخارجية الامريكية أن إيران لعبت دورًا كبيرًا في تفشي فيروس كورونا بالشرق الاوسط، وذلك من خلال شركة الطيران الإيرانية "ماهان" التي يملكها الحرس الثوري الإيراني.

وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر اليوم السبت، الدول، على منع طيران "ماهان" الإيراني؛ لتجنب المخاطر ومنع انتشار كورونا، مشيرة إلى أن هذه الخطوط تدعم الإرهاب.

وجاء في تحقيق نشرته إذاعة بي بي سي البريطانية، أن طيران "ماهان" الإيراني استمر في التنقل إلى الصين وإلى دول أخرى لعدة أسابيع بعد أن منعت طهران الرحلات الجوية الدولية في 31 يناير الماضي، وأظهرت البيانات أن الشركة استمرت رحلاتها الجوية إلى شهر مارس.

وقال التقرير البريطاني: إن التحقيقات كشفت أن أول إصابات بفيروس كورونا في العراق ولبنان نشأت من رحلات ماهان، والتي استمرت بالتنقل إلى بلدان أخرى كذلك منها سوريا وفنزويلا.

وأشار التحقيق إلى أن عددًا كبيرًا من العاملين في خطوط "ماهان" مصابون بفيروس كورونا، ولم يتم إيقافهم عن العمل، وطُلب منهم الاستمرار في التحليق على رحلات داخلية وخارجية.

وأشارت المعلومات إلى أن بعض طواقم الطائرات تلقوا التهديدات في حال امتنعوا عن العمل أو تحدثوا عن انتشار الفيروس في طائرات "ماهان" وطواقمها.