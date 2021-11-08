النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 75 خلال الـ 24 ساعة الماضية

رئيس جامعة جازان: في ذكرى البيعة نحتفي ببناء الإنسان وازدهار الوطن

أكد أن هذه المناسبة تحل والمملكة تشهد تطورًا هائلًا في مجالات الحياة

رفع رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي، بمناسبة الذكرى السابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين ملكًا للمملكة العربية السعودية.

وقال "القحطاني": تحل علينا هذه الذكرى ونحن نعيش شعور العزة والفخر بقادتنا ووطننا المنطلق في بناء الإنسان، والمدهش في تحقيق الإنجازات الكبرى، والمذهل في قفزاته التنموية، والطموح برؤيته لصناعة مستقبل أكثر ازدهارًا.

وأضاف: تحل علينا هذه الذكرى والمملكة تشهد تطورًا هائلًا في كافة مجالات الحياة، وفي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مسيرة التنمية العملاقة والمستدامة، التي تعكس واقع وحضارة المملكة وتاريخها المجيد ومستقبلها الواعد.

وأردف "القحطاني": هذه الذكرى مناسبة مهمة نتذكر فيها ما يحظى به قطاع التعليم العام والجامعي من خادم الحرمين من دعم دائم ومستمر لتطوير المنظومة التعليمية في المملكة؛ بما يجعل من أبناء وبنات الوطن مساهمين بفاعلية واقتدار في مسيرة التنمية السعودية الحديثة وعلى قدر من المنافسة المحلية والعالمية.

ودعا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ويديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس جامعة جازان: في ذكرى البيعة نحتفي ببناء الإنسان وازدهار الوطن
سبق

رفع رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي، بمناسبة الذكرى السابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين ملكًا للمملكة العربية السعودية.

وقال "القحطاني": تحل علينا هذه الذكرى ونحن نعيش شعور العزة والفخر بقادتنا ووطننا المنطلق في بناء الإنسان، والمدهش في تحقيق الإنجازات الكبرى، والمذهل في قفزاته التنموية، والطموح برؤيته لصناعة مستقبل أكثر ازدهارًا.

وأضاف: تحل علينا هذه الذكرى والمملكة تشهد تطورًا هائلًا في كافة مجالات الحياة، وفي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مسيرة التنمية العملاقة والمستدامة، التي تعكس واقع وحضارة المملكة وتاريخها المجيد ومستقبلها الواعد.

وأردف "القحطاني": هذه الذكرى مناسبة مهمة نتذكر فيها ما يحظى به قطاع التعليم العام والجامعي من خادم الحرمين من دعم دائم ومستمر لتطوير المنظومة التعليمية في المملكة؛ بما يجعل من أبناء وبنات الوطن مساهمين بفاعلية واقتدار في مسيرة التنمية السعودية الحديثة وعلى قدر من المنافسة المحلية والعالمية.

ودعا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ويديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
02:02 PM

رئيس جامعة جازان: في ذكرى البيعة نحتفي ببناء الإنسان وازدهار الوطن

أكد أن هذه المناسبة تحل والمملكة تشهد تطورًا هائلًا في مجالات الحياة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
255

رفع رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي، بمناسبة الذكرى السابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين ملكًا للمملكة العربية السعودية.

وقال "القحطاني": تحل علينا هذه الذكرى ونحن نعيش شعور العزة والفخر بقادتنا ووطننا المنطلق في بناء الإنسان، والمدهش في تحقيق الإنجازات الكبرى، والمذهل في قفزاته التنموية، والطموح برؤيته لصناعة مستقبل أكثر ازدهارًا.

وأضاف: تحل علينا هذه الذكرى والمملكة تشهد تطورًا هائلًا في كافة مجالات الحياة، وفي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مسيرة التنمية العملاقة والمستدامة، التي تعكس واقع وحضارة المملكة وتاريخها المجيد ومستقبلها الواعد.

وأردف "القحطاني": هذه الذكرى مناسبة مهمة نتذكر فيها ما يحظى به قطاع التعليم العام والجامعي من خادم الحرمين من دعم دائم ومستمر لتطوير المنظومة التعليمية في المملكة؛ بما يجعل من أبناء وبنات الوطن مساهمين بفاعلية واقتدار في مسيرة التنمية السعودية الحديثة وعلى قدر من المنافسة المحلية والعالمية.

ودعا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ويديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,223
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,027
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,115
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,184

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة