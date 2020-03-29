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العارضة.. 3 جهات تراقب أسواق الخضراوات وتلاحق مستغلي الأزمة

وفرة وعقوبات مشدّدة.. والمواطنون يعبّرون عن ارتياحهم

قامت لجنة متابعة أسعار السلع بمحافظة العارضة- شرقي منطقة جازان، والمكوّنة من فرع وزارة التجارة والمحافظة والبلدية بجولة ميدانية لعدد من محال بيع الخضار؛ للتأكد من وفرة السلع وعدم التلاعب في الأسعار تزامناً مع أزمة كورونا.

ورصدت اللجنة عدداً من التجاوزات وحرّرت بحقهم مخالفات فورية، وأكّدت للعاملين بالمحال أن المراقبة مستمرة والتجاوزات في رفع الأسعار أو التلاعب بالسلع أمر مرفوض، لافتة إلى أن العقوبات ستكون كبيرة ومشدّدة.

متابعة اللجنة بعثت بالطمأنينة للمتسوّقين من مواطنين ومقيمين، وقال المواطن أحمد الجابري؛ إن هذه الرقابة والجولات تؤكّد للمواطن الاهتمام الكبير التي تبذله قيادتنا الرشيدة فيما يخص وفرة الغذاء والحصول عليه بالأسعار المعتادة.

وقال المواطن علي السفياني؛ لم يحصل أن نفدت المواد الغذائية أو الخضار والفاكهة من أسواق المحافظة، والتجاوزات قليلة، والمواطن والمقيم واعيان ولن نتردّد في إبلاغ الجهات المختصة عن أيّ تجاوز أو تلاعب.

وكانت وزارة التجارة قد أكّدت الاستمرار في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق بلاغ تجاري على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو من خلال مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الإلكتروني للوزارة، فيما تواصل الفرق الرقابية بفروع الوزارة جولاتها الميدانية؛ للتأكّد من مدى التزام المنشآت التجارية والتموينية ومراكز الجملة والتجزئة بالتعليمات المحددة خلال هذه الفترة والوقوف على مخزونها الغذائي.

محافظة العارضة دازان سوق الخضار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العارضة.. 3 جهات تراقب أسواق الخضراوات وتلاحق مستغلي الأزمة
سبق

قامت لجنة متابعة أسعار السلع بمحافظة العارضة- شرقي منطقة جازان، والمكوّنة من فرع وزارة التجارة والمحافظة والبلدية بجولة ميدانية لعدد من محال بيع الخضار؛ للتأكد من وفرة السلع وعدم التلاعب في الأسعار تزامناً مع أزمة كورونا.

ورصدت اللجنة عدداً من التجاوزات وحرّرت بحقهم مخالفات فورية، وأكّدت للعاملين بالمحال أن المراقبة مستمرة والتجاوزات في رفع الأسعار أو التلاعب بالسلع أمر مرفوض، لافتة إلى أن العقوبات ستكون كبيرة ومشدّدة.

متابعة اللجنة بعثت بالطمأنينة للمتسوّقين من مواطنين ومقيمين، وقال المواطن أحمد الجابري؛ إن هذه الرقابة والجولات تؤكّد للمواطن الاهتمام الكبير التي تبذله قيادتنا الرشيدة فيما يخص وفرة الغذاء والحصول عليه بالأسعار المعتادة.

وقال المواطن علي السفياني؛ لم يحصل أن نفدت المواد الغذائية أو الخضار والفاكهة من أسواق المحافظة، والتجاوزات قليلة، والمواطن والمقيم واعيان ولن نتردّد في إبلاغ الجهات المختصة عن أيّ تجاوز أو تلاعب.

وكانت وزارة التجارة قد أكّدت الاستمرار في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق بلاغ تجاري على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو من خلال مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الإلكتروني للوزارة، فيما تواصل الفرق الرقابية بفروع الوزارة جولاتها الميدانية؛ للتأكّد من مدى التزام المنشآت التجارية والتموينية ومراكز الجملة والتجزئة بالتعليمات المحددة خلال هذه الفترة والوقوف على مخزونها الغذائي.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
09:07 AM

العارضة.. 3 جهات تراقب أسواق الخضراوات وتلاحق مستغلي الأزمة

وفرة وعقوبات مشدّدة.. والمواطنون يعبّرون عن ارتياحهم

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قاسم الخبراني - جازان
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قامت لجنة متابعة أسعار السلع بمحافظة العارضة- شرقي منطقة جازان، والمكوّنة من فرع وزارة التجارة والمحافظة والبلدية بجولة ميدانية لعدد من محال بيع الخضار؛ للتأكد من وفرة السلع وعدم التلاعب في الأسعار تزامناً مع أزمة كورونا.

ورصدت اللجنة عدداً من التجاوزات وحرّرت بحقهم مخالفات فورية، وأكّدت للعاملين بالمحال أن المراقبة مستمرة والتجاوزات في رفع الأسعار أو التلاعب بالسلع أمر مرفوض، لافتة إلى أن العقوبات ستكون كبيرة ومشدّدة.

متابعة اللجنة بعثت بالطمأنينة للمتسوّقين من مواطنين ومقيمين، وقال المواطن أحمد الجابري؛ إن هذه الرقابة والجولات تؤكّد للمواطن الاهتمام الكبير التي تبذله قيادتنا الرشيدة فيما يخص وفرة الغذاء والحصول عليه بالأسعار المعتادة.

وقال المواطن علي السفياني؛ لم يحصل أن نفدت المواد الغذائية أو الخضار والفاكهة من أسواق المحافظة، والتجاوزات قليلة، والمواطن والمقيم واعيان ولن نتردّد في إبلاغ الجهات المختصة عن أيّ تجاوز أو تلاعب.

وكانت وزارة التجارة قد أكّدت الاستمرار في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق بلاغ تجاري على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو من خلال مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الإلكتروني للوزارة، فيما تواصل الفرق الرقابية بفروع الوزارة جولاتها الميدانية؛ للتأكّد من مدى التزام المنشآت التجارية والتموينية ومراكز الجملة والتجزئة بالتعليمات المحددة خلال هذه الفترة والوقوف على مخزونها الغذائي.

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