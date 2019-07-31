أعلن العملاق الأمريكي، "شركة أبل"؛ نتائجها المالية لربعها المالي الثالث من أبريل حتى يونيو 2019؛ حيث خَلُصَ بمجمل إيرادات 53.8 مليار دولار، وصافي ربح بلغ 10.04 مليار دولار.
53.8 مليار
أعلن العملاق الأمريكي، "شركة أبل"؛ نتائجها المالية لربعها المالي الثالث من أبريل حتى يونيو 2019؛ حيث خَلُصَ بمجمل إيرادات 53.8 مليار دولار، وصافي ربح بلغ 10.04 مليار دولار.
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53.8 مليارصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-31
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
11:59 AM
53.8 مليار
أعلن العملاق الأمريكي، "شركة أبل"؛ نتائجها المالية لربعها المالي الثالث من أبريل حتى يونيو 2019؛ حيث خَلُصَ بمجمل إيرادات 53.8 مليار دولار، وصافي ربح بلغ 10.04 مليار دولار.
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53.8 مليار
31 يوليو
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17 يوليو
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