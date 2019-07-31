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53.8 مليار

أعلن العملاق الأمريكي، "شركة أبل"؛ نتائجها المالية لربعها المالي الثالث من أبريل حتى يونيو 2019؛ حيث خَلُصَ بمجمل إيرادات 53.8 مليار دولار، وصافي ربح بلغ 10.04 مليار دولار.

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53.8 مليار
سبق

أعلن العملاق الأمريكي، "شركة أبل"؛ نتائجها المالية لربعها المالي الثالث من أبريل حتى يونيو 2019؛ حيث خَلُصَ بمجمل إيرادات 53.8 مليار دولار، وصافي ربح بلغ 10.04 مليار دولار.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
11:59 AM

53.8 مليار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
12,778

أعلن العملاق الأمريكي، "شركة أبل"؛ نتائجها المالية لربعها المالي الثالث من أبريل حتى يونيو 2019؛ حيث خَلُصَ بمجمل إيرادات 53.8 مليار دولار، وصافي ربح بلغ 10.04 مليار دولار.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
12,778
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,346
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,441
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,430

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