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شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات

خلال نقلها على مقطورة بمدينة يوجنو ساخالينسك شرقي البلاد

أظهر مقطع فيديو مشهد انقلاب دبابة مجنزرة من مقطورة على الطريق العام في أثناء نقلها، في مدينة يوجنو ساخالينسك، بشرق روسيا، بحسب وسائل إعلام.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر قولها، إن الحادث وقع عند مدخل المدينة، صباح اليوم، في الساعة السابعة بتوقيت موسكو، دون وقوع إصابات وفقما أفادت "روسيا اليوم".

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شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات
سبق

أظهر مقطع فيديو مشهد انقلاب دبابة مجنزرة من مقطورة على الطريق العام في أثناء نقلها، في مدينة يوجنو ساخالينسك، بشرق روسيا، بحسب وسائل إعلام.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر قولها، إن الحادث وقع عند مدخل المدينة، صباح اليوم، في الساعة السابعة بتوقيت موسكو، دون وقوع إصابات وفقما أفادت "روسيا اليوم".

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
11:38 AM
اخر تعديل
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
12:24 PM

شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات

خلال نقلها على مقطورة بمدينة يوجنو ساخالينسك شرقي البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,207

أظهر مقطع فيديو مشهد انقلاب دبابة مجنزرة من مقطورة على الطريق العام في أثناء نقلها، في مدينة يوجنو ساخالينسك، بشرق روسيا، بحسب وسائل إعلام.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر قولها، إن الحادث وقع عند مدخل المدينة، صباح اليوم، في الساعة السابعة بتوقيت موسكو، دون وقوع إصابات وفقما أفادت "روسيا اليوم".

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