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"المسابقات" تعيد جدولة المباريات المتبقية من الدور الأول لدوري المحترفين

بسبب مشاركات الأخضر في خليجي 24 والأولمبي

أصدرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديلاتها على جدول مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الجولة الـ11 وحتى الجولة الـ 15.

وفقًا للمحضر التنسيقي بين الرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم والأندية بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس الخليج الـ 24 المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، وكأس آسيا تحت 23 عامًا للمنتخب الأولمبي، والتي ستقام في يناير المقبل.

وأعلنت اللجنة أنه في حال تأهل الهلال إلى دور الأربعة في كأس العالم للأندية تؤجل مباراة الفيصلي والهلال في الجولة (12) إلى يوم الاثنين 20 يناير 2020 الساعة 6:10م.

وجاءت المواعيد الجديدة لمباريات الهلال المؤجلة بسبب مشاركته في مونديال الأندية على النحو النالي:

الهلال - العدالة يوم 30 ديسمبر.

الهلال - الأهلي يوم 7 يناير.

لجنة المسابقات الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المسابقات" تعيد جدولة المباريات المتبقية من الدور الأول لدوري المحترفين
سبق

أصدرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديلاتها على جدول مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الجولة الـ11 وحتى الجولة الـ 15.

وفقًا للمحضر التنسيقي بين الرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم والأندية بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس الخليج الـ 24 المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، وكأس آسيا تحت 23 عامًا للمنتخب الأولمبي، والتي ستقام في يناير المقبل.

وأعلنت اللجنة أنه في حال تأهل الهلال إلى دور الأربعة في كأس العالم للأندية تؤجل مباراة الفيصلي والهلال في الجولة (12) إلى يوم الاثنين 20 يناير 2020 الساعة 6:10م.

وجاءت المواعيد الجديدة لمباريات الهلال المؤجلة بسبب مشاركته في مونديال الأندية على النحو النالي:

الهلال - العدالة يوم 30 ديسمبر.

الهلال - الأهلي يوم 7 يناير.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
07:44 PM

"المسابقات" تعيد جدولة المباريات المتبقية من الدور الأول لدوري المحترفين

بسبب مشاركات الأخضر في خليجي 24 والأولمبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديلاتها على جدول مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الجولة الـ11 وحتى الجولة الـ 15.

وفقًا للمحضر التنسيقي بين الرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم والأندية بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس الخليج الـ 24 المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، وكأس آسيا تحت 23 عامًا للمنتخب الأولمبي، والتي ستقام في يناير المقبل.

وأعلنت اللجنة أنه في حال تأهل الهلال إلى دور الأربعة في كأس العالم للأندية تؤجل مباراة الفيصلي والهلال في الجولة (12) إلى يوم الاثنين 20 يناير 2020 الساعة 6:10م.

وجاءت المواعيد الجديدة لمباريات الهلال المؤجلة بسبب مشاركته في مونديال الأندية على النحو النالي:

الهلال - العدالة يوم 30 ديسمبر.

الهلال - الأهلي يوم 7 يناير.

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