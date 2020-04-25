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وزير الصحة الكويتي: نسعى لتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار كورونا

باسل الصباح: يصعب الجزم بعودة العمل بصورة طبيعية بعد عيد الفطر

قال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح إنه يصعب الجزم بعودة العمل بصورة طبيعية بعد عيد الفطر، مشيرًا إلى السعي لتخفيف القيود قدر المستطاع .

وأكد خلال مؤتمر صحفي على هامش تسلم وزارة الصحة الكويتية المرحلة الأولى من المحجر والمستشفى الميداني بمنطقة العارضية انتهاء المرحلة الأولى لتجهيز 1250 سريرًا مع مستشفى وصيدلية مخصصة لتقديم الخدمة في المحاجر .

ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا" وفيما يتعلق بزيادة الإصابات بين الطاقم الطبي قال إن الأعداد التي نشرت في الصحافة غير صحيحة، لكننا حالنا حال دول العالم التي سجلت إصابات في الصفوف الأولى سواء كان في الطاقم الطبي أو العسكري أو المتطوعين، مجددًا التأكيد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية ونظافة اليد وعدم لمس الوجه والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات .

وحول العلاجات الجديدة لفيروس كورونا المستجد أوضح أنه لا يوجد علاج جديد للفيروس، لكن هناك دراسات في الساحة على بعض الأدوية المتوفرة لأمراض أخرى ومدى فعاليتها في علاج كورونا أو تخفيف أعراض الإصابة، لكن إلى الآن لم يظهر علاج .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة الكويتي: نسعى لتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار كورونا
سبق

قال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح إنه يصعب الجزم بعودة العمل بصورة طبيعية بعد عيد الفطر، مشيرًا إلى السعي لتخفيف القيود قدر المستطاع .

وأكد خلال مؤتمر صحفي على هامش تسلم وزارة الصحة الكويتية المرحلة الأولى من المحجر والمستشفى الميداني بمنطقة العارضية انتهاء المرحلة الأولى لتجهيز 1250 سريرًا مع مستشفى وصيدلية مخصصة لتقديم الخدمة في المحاجر .

ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا" وفيما يتعلق بزيادة الإصابات بين الطاقم الطبي قال إن الأعداد التي نشرت في الصحافة غير صحيحة، لكننا حالنا حال دول العالم التي سجلت إصابات في الصفوف الأولى سواء كان في الطاقم الطبي أو العسكري أو المتطوعين، مجددًا التأكيد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية ونظافة اليد وعدم لمس الوجه والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات .

وحول العلاجات الجديدة لفيروس كورونا المستجد أوضح أنه لا يوجد علاج جديد للفيروس، لكن هناك دراسات في الساحة على بعض الأدوية المتوفرة لأمراض أخرى ومدى فعاليتها في علاج كورونا أو تخفيف أعراض الإصابة، لكن إلى الآن لم يظهر علاج .

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
07:25 PM

وزير الصحة الكويتي: نسعى لتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار كورونا

باسل الصباح: يصعب الجزم بعودة العمل بصورة طبيعية بعد عيد الفطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح إنه يصعب الجزم بعودة العمل بصورة طبيعية بعد عيد الفطر، مشيرًا إلى السعي لتخفيف القيود قدر المستطاع .

وأكد خلال مؤتمر صحفي على هامش تسلم وزارة الصحة الكويتية المرحلة الأولى من المحجر والمستشفى الميداني بمنطقة العارضية انتهاء المرحلة الأولى لتجهيز 1250 سريرًا مع مستشفى وصيدلية مخصصة لتقديم الخدمة في المحاجر .

ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا" وفيما يتعلق بزيادة الإصابات بين الطاقم الطبي قال إن الأعداد التي نشرت في الصحافة غير صحيحة، لكننا حالنا حال دول العالم التي سجلت إصابات في الصفوف الأولى سواء كان في الطاقم الطبي أو العسكري أو المتطوعين، مجددًا التأكيد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية ونظافة اليد وعدم لمس الوجه والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات .

وحول العلاجات الجديدة لفيروس كورونا المستجد أوضح أنه لا يوجد علاج جديد للفيروس، لكن هناك دراسات في الساحة على بعض الأدوية المتوفرة لأمراض أخرى ومدى فعاليتها في علاج كورونا أو تخفيف أعراض الإصابة، لكن إلى الآن لم يظهر علاج .

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