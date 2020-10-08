لبنان .. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 49.744

تسجيل 1.376 حالة خلال 24 ساعة

سجّل لبنان 1.376 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 49.744 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الخميس، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 21.625.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 439 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة.