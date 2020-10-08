لبنان .. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 49.744
تسجيل 1.376 حالة خلال 24 ساعة
سجّل لبنان 1.376 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 49.744 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الخميس، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 21.625.
وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 439 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة.
فيروس كورونا الجديد
لبنان
لبنان .. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 49.744
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-08
سجّل لبنان 1.376 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 49.744 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الخميس، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 21.625.
وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 439 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة.
08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
09:30 PM
لبنان .. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 49.744
تسجيل 1.376 حالة خلال 24 ساعة
سجّل لبنان 1.376 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 49.744 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الخميس، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 21.625.
وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 439 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة.