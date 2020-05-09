"المدن الاقتصادية الخاصة" تنظم ندوة رقمية للتعريف بمبادراتها

لدعم استمرارية أعمال المستثمرين وتخفيف الآثار الاقتصادية

نظّمت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ندوة رقمية للمستثمرين عبر منصة للاتصال المرئي؛ وذلك بهدف التعريف بالمبادرات التي أطلقتها الهيئة، مؤخراً، عبر مركز الخدمات الحكومية المتكاملة 360 لدعم استمرارية أعمال المستثمرين والتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وتناولت الندوة، التي تأتي في إطار حملة "متواصلين"، مبادرة التجديد التلقائي للتراخيص الاستثمارية، وتأجيل سداد المقابل المالي المستحق لخدمات هذه التراخيص، ومبادرة تأجيل سداد المقابل المالي المستحق للخدمات العقارية ولخدمات البلدية أيضاً ومبادرة تأجيل سداد مبالغ المخالفات المسجلة.

ومن المقرر أن تظلّ هذه المبادرات سارية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وأكدت الهيئة خلال الندوة أن مركز 360° على استعداد تام لدعم المستثمرين للاستفادة من المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية الأخرى؛ بهدف تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص.

يُذكر أن مركز 360° يقدم خدماته على مدار الساعة تيسيراً لتطبيق مفهوم العمل عن بعد والتزاماً بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمكافحة جائحة فيروس كورونا.