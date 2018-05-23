ترفيهية ثقافية علمية.. "أمين مكة" يفتتح فعالية "رمضان وخفايا القمر"

تستمر حتى 29 رمضان من الـ9:30 مساءً حتى الساعة 2:00 صباحًا

افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمس، فعالية "رمضان وخفايا القمر"، ضمن فعاليات موسم رمضان، بتنفيذ وإشراف الهيئة الملكية بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة.

وتعتبر الفعالية، ترفيهية وثقافية وعلمية، تهدف إلى اكتشاف القمر والكون الرحيب ومراحل التكوّن في الأشكال ومسميات كوكب القمر، وإبراز بعض إسهامات العصر الذهبي للحضارة الإسلامية في تطور العلوم. ومن بين تلك الإسهامات عالم البصريات الحسن بن الهيثم، الذي يُعتبر رائدًا من رواد التفكير العلمي وذا باع في علم البصريات والرؤية، بأسلوب تفاعلي ممتع، يناسب كل الأعمار.

وتتخلل الفعاليةَ عدةُ أنشطة من أهمها: المسرح التفاعلي الذي يعتمد على تجسيد الشخصية على أرض الواقع وتعريف الزوار بعلمه وربط منهجية ابن الهيثم العلمية بإيجاد حلول للتحديات المعاصرة، كما تتضمن ألعابًا تفاعلية تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي وأنواعًا مختلفة من التحديات المناسبة لمختلف الفئات العمرية بدءًا من سن السادسة، بالإضافة لعرض سينمائي يتناول المحتوى العلمي بشكل رسوم متحركة تناسب جميع الفئات العمرية باللغتين العربية والإنجليزية رغبةً في عموم الفائدة على جميع الزوار من مضامين المحتوى الثقافي.

وتستمر فعالية "رمضان وخفايا القمر" التي تقام بجوار مدينة الملك عبدالله الطبية في العزيزية حتى 29 من شهر رمضان المبارك؛ حيث يتم استقبال الزوار من الساعة 9:30 مساءً حتى الساعة 2:00 صباحًا.